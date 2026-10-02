ليس مبابي ولا ديمبيلي ولا يامال .. مدرب نيوم جالتييه يختار اسمًا مفاجئًا للتتويج بالكرة الذهبية

من بين المرشحين الثلاثة، أثنى جالتييه بشكل خاص على رويز، إذ كان المدرب عنصراً أساسياً في جلب الدولي الإسباني إلى باريس سان جيرمان قادماً من نابولي في صيف عام 2022.
عانى رويز في البداية من أجل التأقلم مع المتطلبات البدنية للكرة الفرنسية، لكنه تطوّر منذ ذلك الحين ليصبح عنصراً حاسماً في محرك خط وسط الفريق. ولا يزال جالتييه من كبار المعجبين بالذكاء التكتيكي للاعب البالغ من العمر 30 عاماً.
وأوضح جالتييه قائلاً: «إذا كان هناك لاعب واحد يجعل أداء المجموعة بهذه السلاسة، فهو هو. إنه يرى كل شيء قبل الآخرين، ويعوّض التحركات، ويشعر بكرة القدم».