ألقى أيقونة الأرجنتين، أنخيل دي ماريا، بكامل دعمه خلف ليونيل ميسي، مشددًا على أن نجم إنتر ميامي يجب أن يواصل مسيرته الدولية طالما رغب في ذلك. ويعتقد نجم ريال مدريد السابق أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا لا يزال في قمة مستواه الكروي، ولديه الكثير ليقدمه لكتيبة "الألبيسيليستي" في السنوات القادمة.
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"ليس لديه سقف".. دي ماريا يرفض اعتزال ميسي ويطالبه بالاستمرار بعد مونديال 2026!
رفض الحديث عن اعتزال ميسي
وجه دي ماريا رسالة واضحة بشأن مستقبل زميله التاريخي ميسي، وذلك في أعقاب الرحلة العاطفية لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026. وعلى الرغم من اقتراب المهاجم المخضرم من سن الأربعين، يرى دي ماريا أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات لا يزال بعيدًا كل البعد عن إنهاء مسيرته في أعلى مستويات اللعبة. وفي حديثه بعد هزيمة روساريو سنترال الأخيرة أمام "بيلجرانو" بنتيجة 2-1، أصر الجناح الأرجنتيني على أن القائد لا يزال هو من يحدد مصيره على أرض الملعب.
وقال مهاجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق: "يجب أن يواصل ليو اللعب طالما أراد ذلك. أعتقد أنه قادر على الاستمرار لسنوات عديدة قادمة. في سن التاسعة والثلاثين، أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين وأنه قادر على البقاء كأحد الأفضل في التاريخ. إنه لا يعرف حدودًا (ليس لديه سقف)، ولا يوجد شيء أكثر ليحققه".
وتأتي هذه التصريحات في وقت حاسم للمنتخب الوطني، خاصة بعد أن كشف لياندرو باريديس أن ميسي اعتبر نهائي كأس العالم 2026 بمثابة وداعه للساحة الدولية.
- AFP
قيادة سكالوني تظل حيوية
وبعيدًا عن مستقبل أعظم لاعب في تاريخ البلاد، كان دي ماريا صريحًا أيضًا بشأن أهمية الاحتفاظ بليونيل سكالوني كمدير فني. قاد سكالوني حقبة ذهبية لـ "الألبيسيليستي"، حيث حصد أربعة ألقاب كبرى خلال فترة ولايته، بما في ذلك كأس العالم، وكوبا أمريكا (مرتين)، وكأس الأبطال (الفيناليسيما). وشدد دي ماريا على أن المدرب هو الركيزة الأساسية للجيل القادم من المواهب الأرجنتينية التي تشق طريقها حاليًا إلى الفريق الأول.
وأضاف دي ماريا: "سكالوني هو قائد المنتخب الوطني، وآمل أن يبقى من أجل مصلحة الجميع. إنه يطور جيلًا جيدًا من اللاعبين الشباب الذين يبرزون الآن، وكل تفصيلة صغيرة تساعد في هذا البناء. أتمنى أن يبقى؛ فالقرار بيده في النهاية. سكالوني يعرف ما يريده أفضل من أي شخص آخر، ولكن بالطبع، كأرجنتيني، أود أن يستمر".
فخر بالرحلة
وأوضح دي ماريا مشاعره تجاه زملائه في الفريق والرحلة التي خاضوها على مر السنين. وفي معرض تأمله للانتصارات التي سبقت انتكاستهم الأخيرة، أشار دي ماريا إلى أن الجيل الحالي قد حجز بالفعل مكانة دائمة في قائمة عظماء كرة القدم.
وأضاف: "إنهم يستحقون أكثر من مجرد التصفيق على كل ما حققوه وما واصلوا تحقيقه. كان الفوز على إنجلترا تتويجًا لكل ذلك. بالنسبة لي، انتهت بطولة كأس العالم هناك، ولقد منحنا البلاد أعظم فرحة، وهذا هو أجمل شيء للجميع".
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التعامل مع حسرة كأس العالم
في الختام، شرح دي ماريا كيف عاش تجربة كأس العالم وما يعنيه رؤية المنتخب الوطني ينافس على أعلى مستوى. وقال: "لقد عانيت في كل مباراة، لكن في النهاية استمدوا قوتهم الداخلية وهذا ما قادهم إلى الانتصارات. النهائيات هي نهائيات؛ أحيانًا تفوز، وأحيانًا لا. هذه المرة لم يحن دورنا، لكنني أعتقد أن الشباب جعلوا المنتخب الوطني فخورًا".
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