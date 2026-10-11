Getty Images Sport
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"ليس كرافينيا".. فليك يعلق على تألق جيسوس مع برشلونة!
التأثير الفوري
جيسوس لم يحتج إلى وقت طويل لتبرير ثقة مدربه به. فقد توّج المهاجم البرازيلي أول مشاركة له أساسيًا بقميص برشلونة بتسجيل هدف خلال الفوز المريح على خيتافي بنتيجة 3-0. وكان فليك قد أشار قبل المباراة إلى أن جيسوس تطور بشكل كبير منذ انتقاله إلى النادي. وبعد أن حصل على الفرصة بسبب إصابة رافينيا في الفخذ، قدّم لاعب آرسنال السابق أداءً أبرز قيمته داخل الفريق على أفضل وجه.
- Getty Images Sport
فليك يُشيد بالبرازيلي الرائع
طبيعة الهدف أوضحت تمامًا سبب تقدير فليك لهذا المهاجم. فقد ضغط جيسوس في منطقة متقدمة من الملعب، واستعاد الكرة، وانطلق على الفور نحو المساحة قبل أن يتغلب على حارس المرمى دافيد سوريا. وسارع فليك إلى تسليط الضوء على الحسم الذي يتمتع به المهاجم بعد صافرة النهاية.
وقال المدرب الألماني موضحًا: «جابريال لاعب رائع، ويمتلك مواصفات مختلفة عن رافينيا، وهذا أمر واضح»، وفقًا لما نقله موقع TopMercato. وأضاف: «لكن عندما تنظر إلى الطريقة التي سجل بها هدفه، تدرك أن هذه واحدة من صفاته العظيمة. إنه يعرف تمامًا كيف يختار زاوية تسديدته أمام المرمى. لقد أظهر اليوم موهبته كاملة، وأنا سعيد جدًا بذلك».
التكيّف مع المتطلبات التكتيكية
لم يُظهر جيسوس قدراته التهديفية فقط أمام خيتافي، بل تراجع إلى منطقة وسط الملعب، وتحرّك في مساحات هجومية متعددة، وساهم بشكل كبير في الواجبات الدفاعية في كل مرة يفقد فيها برشلونة الكرة.
هذا المعدل العالي من العمل هو تحديدًا ما يطلبه فليك من مهاجميه. وفي حين أن رافينيا المصاب يُعد عادةً عنصرًا أساسيًا بفضل نشاطه بعيدًا عن الكرة، فقد أثبت جيسوس أنه قادر على تحمّل تلك المهام التكتيكية بكل أريحية.
كما كانت فعاليته مميزة للغاية منذ انتقاله مقابل 10 ملايين يورو. وبشكل مثير للدهشة، فإن التسديدات الثلاث الأولى التي سددها صاحب الـ29 عامًا في اتجاه المرمى بقميص برشلونة تحولت كلها إلى أهداف، ليصل رصيده إلى ثلاثة أهداف رغم الدقائق المحدودة التي خاضها.
- AFP
الارتقاء إلى مستوى أوروبا
على الرغم من أنه تم التعاقد معه في الأساس لمنح الفريق عمقًا في صفوفه، يثبت جيسوس الآن أنه قادر على أن يكون أساسيًا موثوقًا به عند الحاجة إليه. وقد اعتُبر غياب رافينيا اختبارًا كبيرًا للتعزيزات الهجومية التي أجراها برشلونة في الصيف، وقدّم جيسوس إجابة واضحة وإيجابية. ويطمح جيسوس الآن إلى العودة إلى التشكيلة الأساسية عندما يواجه البلاوغرانا غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.
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