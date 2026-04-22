ليس سعود عبد الحميد.. الهلال يستهدف ضم نجم لانس الفرنسي!

أكد الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس أن إدارة نادي الهلال تضع عينها على تدعيم دفاعاتها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تراقب مدافع لانس، الذي يقدم مستويات متميزة هذا الموسم رفقة فريقه منذ انضمامه في صفقة انتقال حر قادماً من تشيلسي.

وشارك قلب الدفاع بصفة أساسية في 33 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 2970 دقيقة لعب، وقدم مستويات مميزة للغاية، ما جعله محط أنظار الكثير من المراقبين.

وتساهم هذه الأرقام الصلبة في تواجد لانس في وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف باريس سان جيرمان، الذي خاض مباراة أقل، كما تمكن الفريق من التأهل إلى نهائي كأس فرنسا لأول مرة منذ نحو 28 عامًا.