ليس دزيكو وحده: كل ما تحتاج معرفته عن البوسنة، آخر عقبة تقف بين إيطاليا وكأس العالم 2026

البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا

دليل عن خصوم المنتخب الإيطالي في نهائي التصفيات: من الملعب "الحصن" إلى تشكيلة تبلغ قيمتها 120 مليون يورو.

يقود إدين دزيكو، أفضل لاعب كرة قدم بوسني على مر العصور، تشكيلة تبلغ قيمتها 120 مليون يورو وتضم 24 لاعباً، وهو ما يعادل القيمة التيحددها موقع «ترانسفيرماركت» لبطاقتي أليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو، اللذين تبلغ تكلفتهما معاً بالضبط نفس قيمة المنتخب الذي يدربه المدرب سيرجي بارباريز، أي 70 مليوناً و50 مليوناً. لكن العقبة الأخيرة، مساء الثلاثاء في ملعب زينيكا الحصين، بين إيطاليا بقيادة جينارو جاتوزو وكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك، هو منتخب فخور وعنيد وممثل لشعب غني بالتاريخ، على الرغم من أن الظهور الرسمي الأول في مسابقات الفيفا واليويفا لم يحدث إلا في عام 1995، بعد تفكك يوغوسلافيا في أعقاب حرب البلقان.


لنكتشف معًا كل ما يجب معرفته عن المنتخب الوطني لكرة القدم في البوسنة والهرسك، أو بالأحرى Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине


  • آل زمايفي ودزيكو

    يُعد منتخب "الزماجي" المنتخب الوحيد في العالم الذي تأهل إلى كأس العالم، وذلك في عام 2014 حيث خرج من الدور الأول، لكنه لم يتأهل قط إلى البطولة القارية الخاصة به، أي بطولة أمم أوروبا: ويحمل إدين دزيكو، المهاجم السابق لمانشستر سيتي وروما وإنتر، الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية والأهداف، حيث خاض 147 مباراة دولية وسجل 73 هدفاً مع المنتخب الوطني. تحتل المنتخب المرتبة 75 في تصنيف الفيفا، والراعي الفني له هو كيلمي، وهي شركة إسبانية متعددة الجنسيات. يعود أول ظهور دولي للمنتخب إلى 30 نوفمبر 1995، في مباراة ودية في تيرانا ضد ألبانيا.

    • إعلان

  • بين بياتانيتش ولوليتش، انتبهوا لبارباريز

    ولكن الأمر لا يقتصر على دزيكو فحسب: فقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور أفضل لاعبي كرة القدم البوسنيين على الإطلاق، مثل ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس وروما السابق، الذي كان نجمًا بارزًا في فريق «البيانكونيري» بقيادة ماسيميليانو أليجري، وسيناد لوليتش، لاعب لاتسيو السابق، الذي سجل هدفًا حاسمًا في الفوز التاريخي في ديربي نهائي كأس إيطاليا ضد روما في موسم 2012/2013. ومن بين أقوى لاعبي البوسنة، هناك بلا شك المدرب الحالي للمنتخب، سيرجي بارباريز، البالغ من العمر 54 عاماً، والمولود في مدينة موستار الجميلة، التي تعد المركز التاريخي والثقافي والاقتصادي الرئيسي لإرزيغوفينا، في أقصى جنوب البوسنة، بين كرواتيا والجبل الأسود. وهو لاعب وسط أو مهاجم سابق، له أصول بوسنية وصربية وكرواتية، ويعد اللاعب الأجنبي الذي خاض أكبر عدد من المباريات في الدوري الألماني بـ 330 مباراة، مما أدى إلىتكريمه بنصب تمثال في مدينته. على الرغم من أنه بدأ اللعب في فيليز موستار، إلا أنه انتقل إلى ألمانيا اعتبارًا من عام 1992، حيث كان موجودًا عندما اندلع الصراع في يوغوسلافيا، ضيفًا على عمه موجو، الذي وجد له عقدًا مع هانوفر. ومنذ ذلك الحين، لعب في يونيون برلين، وهانزا روستوك، وبوروسيا دورتموند، وهامبورغ، وباير ليفركوزن، لمدة 16 موسمًا متتاليًا في الدوري الألماني الممتاز. وهو من بين اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من المشاركات مع المنتخب الوطني، 47 مباراة، ومن بين أكثر اللاعبين تهديفاً، 17 هدفاً: دخل في أساطير "زمايفي" عندما تسبب في إيقاف المباراة ثلاث مرات خلال مباراة ضد صربيا لأن المشجعين البوسنيين كانوا يتعرضون للاستهداف من قبل المشجعين المنافسين. بدأ مسيرته التدريبية في عام 2024، كمدرب لمنتخب البوسنة، بعد أن طالب به شعبه بشدة بسبب الروح القومية التي تميزه: كان في السابق لاعب بوكر محترف، والآن يُدعى إلى أول مهمة كبيرة في حياته التدريبية.



  • من سوسيتش إلى الكروات في موستار

    تاريخ المنتخب البوسني لكرة القدم قصير نسبياً، حيث لا يتجاوز 30 عاماً: فمن عام 1920 وحتى عام 1992، كان أفضل لاعبي البلاد يلعبون في صفوف المنتخب اليوغوسلافي. أبرزهم؟ سافيت سوسيتش، نجم باريس سان جيرمان في التسعينيات ومبتكر حركة "كيشما" الأسطورية، وهي الحركة المراوغة التي ميزت مسيرته، وبطل آخر منتخب يوغوسلافي على الإطلاق، في كأس العالم بإيطاليا عام 1990، مع زملاء من عيار ستويكوفيتش وبوكسيتش وبروسينيتشكي وسافيتشفيتش وسوكر. تتدرب البوسنة في المركز الرياضي لنادي FK سراييفو وتقيم في معسكر التدريب بالعاصمة، في فندق خمس نجوم. هناك حماس كبير من جانب جميع البوسنيين المنتشرين في أنحاء العالم، الذين يعودون إلى وطنهم لحضور المباراة. لكن الدوري يتصدره بوراتش بانيا لوكا، فريق بانيا لوكا، متقدماً على زرينجسكي، نادي الكروات في موستار، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الانتصارات، 9 انتصارات، منذ تأسيس الدوري البوسني والهرسكي الممتاز في عام 2000.

  • "المنقذون" في ساتشي

    أول مواجهة مع إيطاليا؟ في 6 نوفمبر 1996، عندما حققت البوسنة أول فوز لها بعد انضمامها إلى الفيفا، بفوزها 2-1 في مباراة ودية مرموقة على ملعب كوشيفو في سراييفو ضد إيطاليا بقيادة أريغو ساكي، التي كانت آنذاك وصيفة بطل العالم، بهدفين سجلهما لاعب يوفنتوس وبايرن ميونيخ السابق حسن ساليهاميدزيتش وإلفير بوليتش. بعد تلك المباراة، تم إقالة ساكي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

  • إنجاز بلازيفيتش

    ثم جاءت فترة من الظلام استمرت نحو عشر سنوات، حتى ظهور «الجيل الذهبي» بقيادة دزيكو، الذي خاض أول مباراة له مع المنتخب الوطني في عام 2007، إلى جانب زملائه مثل إبيسيفيتش، وميسيموفيتش، وصالحيوفيتش، وإبريتشيتش، وباندزا، أبطال التأهلالتاريخي إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، تحت قيادة المدرب المخضرم ميروسلاف "سيرو" بلازيفيتش أولاً، ثم - هو نفسه - سافيت سوسيتش.

  • حصن زينيكا

    نخصص الجزء الأخير من هذا المقال لملعب «ستاديون بيلينو بولي»، الذي سيشهد مباراة «الكل أو لا شيء» يوم الثلاثاء، حيث ستكون الأرض مغطاة بالثلوج وستسود أجواء قاسية، ليس فقط بالنسبة لمشجعي الفريق المنافس: ملعب زينيتسا، الذي يُستخدم أحيانًا لمباريات الرجبي، يتسع لـ 15,600 متفرج، على الرغم من أن عدد المسموح لهم بدخول مباراة التصفيات سيكون حوالي 8 آلاف، بسبب عقوبة إيقاف قديمة معلقة. تم افتتاحه في عام 1972، واستضاف في عام 2009 مباراة الملحق للتأهل إلى كأس العالم 2010، التي خسرها المنتخب البوسني بنتيجة 1-0 أمام البرتغال بهدف سجله راؤول ميريليس. ظل المنتخب البوسني دون هزيمة في هذا الملعب من عام 1995 حتى أكتوبر 2006. لن تكون المباراة بالتأكيد نزهة سهلة.

