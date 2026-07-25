ليس حمزة عبد الكريم.. مهاجم برشلونة الشاب يفاجئ فليك ويحجز تذكرته إلى معسكر إنجلترا!

استهل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته للموسم الجديد بانتصار مقنع على نظيره سي إي يوروبا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التدريبية التي أُقيمت في المدينة الرياضية خوان جامبر.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت"، فرض الفريق الكتالوني سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، حيث برز بقوة اسم اللاعب الشاب أليكس جونزاليس، الذي ترك بصمة فورية بمجرد دخوله إلى أرض الملعب.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الجماهير موقف المواهب الأخرى مثل حمزة عبد الكريم، نجح الجناح الواعد في تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة، ليتوج أسبوعه الثاني تحت قيادة المدرب هانز فليك بأفضل طريقة، مؤكداً أحقيته بالتواجد مع الفريق.