ليس برشلونة وحده.. باريس سان جيرمان يلقي بثقله من أجل ضم خوليان ألفاريز!
يستعد فريق باريس سان جيرمان لمنافسة برشلونة على التعاقد مع ألفاريز هذا الصيف، وفقًا لموقع «إل ديسمارك». وقد برز اللاعب الأرجنتيني الدولي كأهم هدف هجومي للمدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي يسعى إلى إعادة تشكيل خط هجومه. وقد قدم ألفاريز موسمًا رائعًا مع أتلتيكو مدريد، حيث سجل 20 هدفًا وصنع تسع تمريرات حاسمة في 49 مباراة.
وقد ساهمت أرقامه في رفع مكانته في جميع أنحاء أوروبا ووضعته بقوة على قائمة باريس سان جيرمان للصفقات البارزة. ويقال إن إنريكي يتصور ثلاثي هجوم ديناميكي يتمحور حول الأرجنتيني. وفي هذا النظام، سيلعب ألفاريز إلى جانب عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتشيليا، مع خيارات للتناوب تشمل برادلي باركولا وديزيري دوي.
أتلتيكو يصر على تقييم بـ 200 مليون يورو
على الرغم من الاهتمام المتزايد من مختلف أنحاء أوروبا، لا ينوي أتلتيكو بيع مهاجمه النجم بسعر زهيد. فقد أفادت التقارير بأن إدارة النادي أوضحت أن العروض التي تقل قيمتها عن 200 مليون يورو لن تؤخذ بعين الاعتبار، كما يرى المدرب دييجو سيميوني أن ألفاريز عنصر أساسي في مشروع أتلتيكو على المدى الطويل. استثمر النادي أموالاً طائلة للتعاقد مع المهاجم القادم من مانشستر سيتي، ويعتبره حجر الزاوية في مستقبله. ورغم إعجاب برشلونة بالمهاجم، إلا أن قيوده المالية تجعل من الصعب للغاية تلبية هذا المبلغ. وهذا يجعل باريس سان جيرمان النادي الأكثر واقعية القادر على تلبية تقييم أتلتيكو.
باريس سان جيرمان يعيد إحياء اهتمامه القديم
وكان باريس سان جيرمان قد حاول في السابق التعاقد مع ألفاريز. فقد أجرى النادي الباريسي محادثات معه خلال الفترة التي قضاها في مانشستر سيتي، عندما كان المهاجم يفكر في مغادرة ملعب الاتحاد. في ذلك الوقت، طلب ألفاريز المشورة من زميله في المنتخب الوطني الذي كان يلعب بالفعل في باريس. ووفقاً للتقارير، لم تكن ردود الفعل إيجابية، فاختار المهاجم في النهاية الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، مفضلاً اختبار قدراته في الدوري الإسباني. والآن، بعد عدة مواسم من الخبرة في إسبانيا، يأمل باريس سان جيرمان أن تؤدي المحاولة الجديدة إلى نتيجة مختلفة.
قد يؤدي التركيز على كأس العالم إلى تأجيل القرار
قد تتأخر أي خطوة فورية تتعلق بالانتقال. ومن المتوقع أن يركز ألفاريز على مهامه الدولية مع المنتخب الأرجنتيني استعدادًا لكأس العالم 2026 قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
وعلى الرغم من أنه أصبح أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير في مدريد، إلا أن المهاجم لا يزال يسعى وراء الألقاب الكبرى بعد أن كاد يحققها في عدة مناسبات. فقد تعرض أتلتيكو للهزيمة أمام ريال سوسييداد في نهائي كأس الملك، كما خرج من دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال في الدور نصف النهائي.