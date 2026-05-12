ليس برشلونة وحده.. باريس سان جيرمان يلقي بثقله من أجل ضم خوليان ألفاريز!

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمنافسة برشلونة على التعاقد مع ألفاريز هذا الصيف، وفقًا لموقع «إل ديسمارك». وقد برز اللاعب الأرجنتيني الدولي كأهم هدف هجومي للمدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي يسعى إلى إعادة تشكيل خط هجومه. وقد قدم ألفاريز موسمًا رائعًا مع أتلتيكو مدريد، حيث سجل 20 هدفًا وصنع تسع تمريرات حاسمة في 49 مباراة.

وقد ساهمت أرقامه في رفع مكانته في جميع أنحاء أوروبا ووضعته بقوة على قائمة باريس سان جيرمان للصفقات البارزة. ويقال إن إنريكي يتصور ثلاثي هجوم ديناميكي يتمحور حول الأرجنتيني. وفي هذا النظام، سيلعب ألفاريز إلى جانب عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتشيليا، مع خيارات للتناوب تشمل برادلي باركولا وديزيري دوي.