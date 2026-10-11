ليس أوليسي.. رئيس بايرن ميونخ يختار صاحب الكرة الذهبية ويؤكد: ريال مدريد لا يستطيع إجبارنا على البيع!

وصل الجدل حول أفضل لاعب في العالم إلى أليانز أرينا، حيث قدّم رئيس بايرن ميونخ هاينر رأيًا حاسمًا بشأن أي من نجومه يستحق الكرة الذهبية. فقد قدّم كل من كين وأوليسي مستويات رائعة في ألمانيا، ما دفع إلى مطالبات بأخذ كليهما في الاعتبار لنيل الجائزة.

لكن عندما اضطر إلى الاختيار بين قائد منتخب إنجلترا والجناح الفرنسي، أقرّ هاينر بأنه يميل إلى المهاجم المخضرم الذي حطّم أرقامًا قياسية عديدة منذ قدومه من توتنهام .

وفي حديثه عن المنافسة الداخلية على الجائزة، قدّم هاينر تقييمًا واضحًا لمكانة اللاعبين في نظره، قائلًا: «كل من ميكايل أوليسي وهاري كين يستحق الفوز بالكرة الذهبية، لكنني سأمنحها لهاري كين»، في تصريحاته لصحيفة بيلد.