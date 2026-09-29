"ليست مهمة مستحيلة!".. ماتيو كوفاتشيتش يتحدى إسبانيا: لن نخاف منهم!

تحدث كوفاشيتش إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة الثلاثاء المنتظرة بشدة في إشبيلية، مقدماً إشادة كبيرة بفريق لويس دي لا فوينتي. وأقرّ لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاماً بضخامة المهمة التي تنتظر كرواتيا أمام فريق يعتبره الأفضل على وجه الأرض، خصوصاً بعد أن استهلت إسبانيا مشوارها بالفوز 3-2 على إنجلترا، في حين حققت كرواتيا فوزاً بنتيجة 2-1 على تشيكيا في الجولة الافتتاحية.

وفي معرض حديثه عن السلسلة المرعبة التي يملكها أصحاب الأرض، بقي كوفاشيتش مركزاً على أهداف كرواتيا نفسها بدلاً من الأرقام القياسية. وأوضح لاعب الوسط خلال مؤتمره الصحفي: «نعلم أنهم أبطال العالم وأنهم خاضوا 39 مباراة دون خسارة، لكننا لا نريد التعامل مع ذلك، بل مع أدائنا، وأن نقاتل ونحاول انتزاع سلاحهم الأقوى، وهو الكرة. نريد الفوز».