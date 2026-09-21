"ليست للبيع".. جياني إنفانتينو يعرض خطط إصلاح الفيفا!

وجّه إنفانتينو رسالة تحدٍّ إلى منتقديه، مؤكدًا أنّ "العمليات الديمقراطية للفيفا واستقلاليته وسلطته الرياضية لم تكن يومًا معروضة للبيع". وقد أصدر رئيس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية هذا التصريح في رسالة رسمية أرسلها إلى أعضاء مجلس الفيفا ورؤساء الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يحاول فيه إنفانتينو تجاوز تداعيات مقترح "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) الذي جرى التخلي عنه، والذي أثار موجة انتقادات واسعة في أوساط اللعبة. وأضاف: "إنها ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا"، مؤكدًا موقفه بأنّ المنظمة لن تفرّط في سيطرتها على الرياضة مقابل استثمارات خارجية.



