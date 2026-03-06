Goal.com
مباشر
FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

ترجمه

ليدز يونايتد يصدر بياناً يحث فيه المشجعين على احترام توقف المباراة خلال شهر رمضان خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نورويتش بعد الجدل الذي أفسد مباراة مانشستر سيتي

أصدر نادي ليدز يونايتد نداءً قوياً إلى مشجعيه لكي يحترموا التوقف المقرر في المباراة التي ستقام يوم الأحد في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نادي نورويتش سيتي. ويهدف هذا التوقف إلى السماح للاعبين الذين يصومون رمضان بفطر صيامهم، وهو بروتوكول قوبل للأسف بالعداء خلال هزيمة النادي مؤخراً في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي في ملعب إيلاند رود. وسعياً لتجنب تكرار تلك المشاهد، أصدر النادي الواقع في غرب يوركشاير بياناً مفصلاً قبل المباراة.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    دعوة للوحدة في إيلاند رود

    في البيان، يطلب النادي بشكل خاص من الحاضرين إبداء الاحترام، بعد الإدانة الواسعة النطاق للصافرات الاستهجانية التي سمعت خلال مباراة مانشستر سيتي. في الواقع، يأمل النادي في ضمان أجواء ترحيبية في إيلاند رود هذه المرة، وسعى إلى توضيح سبب إحباط بعض المشجعين من توقف المباراة خلال الخسارة 1-0 أمام رجال بيب جوارديولا.

    • إعلان

  • النادي يعترف بفشل الاتصالات

    في بيانهم الرسمي، حدد نادي ليدز الوقت المحدد لتوقف المباراة: "في الوقت المناسب بعد غروب الشمس في ليدز الساعة 5:56 مساءً، أي في الدقيقة 75 تقريباً من مباراتنا مع فريق الكناريز، سيوقف الحكم المباراة لفترة وجيزة للسماح للاعبين من كلا الفريقين بتناول السوائل ومكملات الطاقة وفقاً للبروتوكول المتفق عليه". وفي معرض تعليقه على نهاية الأسبوع الماضي، أضاف النادي: "تم إيقاف المباراة أيضًا خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى صيحات استهجان من بعض المشجعين، وهو أمر مخيب للآمال وغير متوقع."

  • التعامل مع الصيحات الاستهجان

    في محاولة لتفسير سبب حدوث الصيحات الاستهجان، صرح ليدز: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف مباراة في ملعب إيلاند رود للسماح للاعبين الذين يصومون رمضان بفطر صيامهم. بعد فوات الأوان، كان ينبغي أن نكون أكثر استباقية في اتصالاتنا قبل مباراة مانشستر سيتي لشرح الأمر للجماهير، فقد كان هناك نقص واضح في الوعي لدى بعض الحاضرين للمباراة.

    "على الرغم من أننا عرضنا رسالة على الشاشة الكبيرة في ملعب إيلاند رود لشرح سبب توقف المباراة، إلا أن هذه الرسالة لم تكن مرئية لحوالي 25 في المائة من الملعب، بما في ذلك المدرج الجنوبي.

    "في مباراتنا السابقة مع مانشستر سيتي في ملعب إيتهاد في نوفمبر 2025، تم إيقاف المباراة بشكل مثير للجدل في الشوط الثاني من أجل "وقت مستقطع تكتيكي" خلال استراحة بسبب إصابة، ومع تجمع اللاعبين على خط التماس، ربما اعتقد المشجعون أن هذا يحدث مرة أخرى (حدثت حادثة مماثلة يوم الثلاثاء الماضي ضد سندرلاند AFC مما أدى إلى صيحات استهجان).

    "في وقت التوقف، ونظراً لشدة المباراة في بدايتها، شعر عدد من اللاعبين بالارتباك حول سبب توقف المباراة، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في لقطات البث، وقد يكون أدى ذلك إلى ارتباك المشجعين أيضاً."

  • Leeds United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    فارك سيخضع لعقوبة الحرمان من دخول الملعب

    سيغيب مدرب ليدز يونايتد دانيال فارك عن مقاعد البدلاء بعد تهمة سوء السلوك والبطاقة الحمراء التي تلقاها خلال المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي. وفي تعليقه على الحادثة، قال فارك: "أعتقد أنه من غير الصحيح طرد لاعب بسبب الركض. لم تكن هناك أي كلمة بذيئة أو اتهام أو لغة سيئة على الإطلاق". على الرغم من استيائه، قرر مدرب ليدز عدم استئناف القرار: "لم أستأنف القرار لسبب واحد بسيط، لأنه [إذا فعلت ذلك] سنستمر في الحديث عن هذا الموضوع لمدة أسبوعين آخرين، ويجب على الجميع التركيز على كرة القدم، ولهذا السبب قبلت الحظر ببساطة".

كأس الاتحاد الإنجليزي
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
نورويتش سيتي crest
نورويتش سيتي
NOR
0