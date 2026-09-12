ليتشي ضد مونزا، أين تُشاهد المباراة والبث المباشر: القناة، التوقيت، التشكيلتان

يحاول ليتشي بقيادة أوزيبيو دي فرانشيسكو استعادة توازنه بعد هزيمتين متتاليتين دون تسجيل أمام روما وكالياري. وبالنسبة لفريق منطقة بوليا، وبعد المواجهة مع فريق سردينيا وأخرى في الجولة الأولى أمام فينيتسيا، فإن اللقاء مع مونزا بقيادة إيفان يوريتش يُعد مواجهة مباشرة أخرى.

ويستعيد مدرب فريق بريانتسا، العالق عند نقطة واحدة في الترتيب بعد التعادل مع بارما، في الهجوم فاريلا صاحب الهدفين في هذه البطولة حتى الآن. ومن المحتمل تثبيت روبنسون في منطقة صناعة اللعب بعد الهدف الذي سجله في كأس إيطاليا، ليكون إلى جانب كولباني. وفي حراسة المرمى قد يخوض تورنكفيست أولى مبارياته.

أما في ليتشي، فما زال ستوليتش يحظى بمكان في المقدمة مدعوماً على جانبيه من بييروتي ومونتيرو. وفي خط الوسط يخوض إيليتش أولى مبارياته أساسياً منذ الدقيقة الأولى.







