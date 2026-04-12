ليبرون جيمس يقود حالة الإلهام.. هل يضع لامين يامال أقدامه على أول درجات الكرة الذهبية أمام أتلتيكو مدريد؟!

أثار النجم الشاب لامين يامال تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد قيامه بتحديث صورة ملفه الشخصي واختياره لقطة أيقونية تجمع بين أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس وكأسي بطولة الدوري الأمريكي وأفضل لاعب في عام 2016.

يأتي هذا التغيير في توقيت حساس جدًا يسبق مواجهة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد والمقررة يوم الثلاثاء.

لا يمكن النظر إلى هذا التصرف بوصفه مجرد تغيير عابر بل هو إعلان عن حالة ذهنية يسعى اللاعب الموهوب لتعميمها بين زملائه وجماهير النادي الكتالوني قبل السفر إلى العاصمة مدريد لتعويض خسارة الذهاب القاسية بهدفين دون رد.

اختيار هذه الصورة تحديدًا في هذا التوقيت يعكس نضجًا نفسيًا كبيرًا للاعب لم يتجاوز 18 عامًا حيث يبحث عن استحضار روح العودة التاريخية من قلب اليأس.

Yamal instagram



