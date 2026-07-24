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Leandro Paredes Lionel Messi ArgentinaGetty
محمود خالد

وسط صدمة كأس العالم .. باريديس يتحدث عن مصير ليونيل ميسي من الاعتزال: لقد اتخذ قراره!

لياندرو باريديس
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
بوكا جونيورز
الأرجنتين
كأس العالم

بعد صدمة النهائي..

كشف لياندرو باريديس، محور فريق بوكا جونيورز، عن صدمة لعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما يتعلق بمستقبله الدولي، بعد خسارة لقب كأس العالم 2026.

وقدم ليونيل ميسي أداءً استثنائيًا في عمر الـ39 عامًا، حيث كان بمثابة "المنقذ" لرحلة المنتخب الأرجنتيني، في الوصول إلى نهائي مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتوقيعه على 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، إلا أن الحلم الأرجنتيني بتكرار إنجاز البرازيل الغائب منذ 1962، بالفوز بلقبين على التوالي، تحطم عند صخرة إسبانيا، التي فازت بالمونديال، للمرة الثانية في تاريخها.

خسارة موجعة، صاحبتها دموع ليونيل ميسي، في المشهد الختامي، ليثير التساؤلات حول مستقبله مع منتخب الأرجنتين، وما إذا كان نهائي كأس العالم 2026، هو المحطة الأخيرة، قبل تعليق حذائه الدولي.

  • Leandro Paredes Boca JuniorsGetty Images

    ماذا قال باريديس عن اعتزال ميسي دوليًا؟

    وأبدى لياندرو باريديس، عشية انتصار فريقه بوكا جونيورز على أوهيجينس، في تصفيات بطولة كوبا سودأمريكانا، تخوفه من أن يكون قائد منتخب بلاده، قد قرر الاعتزال الدولي، بعد خيبة أمل كأس العالم.

    وقال صاحب الـ32 عامًا، "أعتقد أنه كان قد اتخذ قرارًا، بأنها ستكون آخر مباراة له مع المنتخب. آمل ألا يكون الأمر كذلك، أتمنى أن يواصل اللعب. سيكون القرار بيده، وما يجعله سعيدًا سيجعلنا سعداء بالتأكيد".

    وتابع باريديس "الأمر مؤلم؛ لأننا - كما أعتقد - قلنا ذلك طوال فترة كأس العالم أيضًا، إننا لم نرغب في أن تأتي المباراة الأخيرة. لم نرغب في قدومها".

    باريديس أيضًا، تحدث بنبرة مليئة بالألم، حول مستقبله الدولي أيضًا، معلقًا بقوله "لا أعرف إن كنت مستعدًا للاستمرار، إنها عملية تحتاج للمزيد من التفكير".

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  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup EnglandGetty

    ختام مسيرة أسطورة

    وكانت شبكة "بي إن سبورتس"، قد أفادت بأن الخطة الحالية تتجه نحو استمرار ليونيل ميسي في تمثيل منتخب الأرجنتين، خلال الأشهر القليلة المُقبلة، بهدف ألا يكون وداعه الأخير مفاجئًا.

    ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تنظيم مباراة "وداع" مع الأرجنتين، مما يسمح للجماهير بتوديع أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، بعد مسيرة دولية استثنائية، لما يقرب من عقدين مع المنتخب الوطني.

    وأثار ليونيل ميسي جدلًا كبيرًا، طوال فترة ما قبل كأس العالم، بشأن ما إذا كان لا يزال قادرًا على حمل شعار بلاده في المونديال، إلا أنه قرر التواجد مع راقصي التانجو، ولعب الدور الرئيس في حملة الدفاع عن اللقب، حيث قاد الأرجنتين لأكثر من "ريمونتادا" خلال المراحل الإقصائية، قبل الوصول إلى المباراة النهائية.

    وينتظر ألا يقتصر وداع ليونيل ميسي للأرجنتين، في مؤتمر صحفي أو بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتوقع أن يتم الإعلان عن مباراة ختامية، قبل إقامتها بوقت كافٍ، للسماح بتواجد آلاف من المشجعين للحضور وتوديع القائد التاريخي.

  • MessiGetty Images

    رسالة ميسي بعد خسارة المونديال

    وكتب ميسي رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خسارة لقب كأس العالم، معلقًا: "الألم هائل وسيستغرق الأمر وقتًا حتى تلتئم هذه الجراح. لكنني أتشبث أيضًا بجميع الذكريات الجميلة… المباريات التي قلبنا فيها النتيجة، بعد أن بذلنا قصارى جهدنا، والتي ستبقى خالدة في ذاكرتنا إلى الأبد، ودعم بلد بأكمله الذي، إلى جانب العمل الجاد والتفاني من جانب هذه المجموعة، قادنا، مرة أخرى، إلى مصاف أفضل الفرق في العالم. من الصعب اليوم تقدير ما حققناه حق تقديره، لكن هذا الفريق وصل إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم.

    شكرًا جزيلاً على كل تحية وكل رسالة. مرة أخرى، تمكنا من التوحد كدولة والوقوف صفًا واحدًا، متشاركين الفخر الهائل بكوننا أرجنتينيين".

    واختتم: "وأود أيضًا أن أهنئ إسبانيا على فوزها بالبطولة".

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  • Messi Argentina 2016Getty Images

    ميتلايف .. دموع تحكي الأمل والألم

    وما بين 2016 و2026، وكان ملعب ميتلايف القاسم المشترك، فعليه بكى ليونيل ميسي "مرتين"؛ الأولى بعد خسارة لقب كوبا أمريكا أمام تشيلي، والثانية بعد انتزاع إسبانيا للقب كأس العالم.

    في المرة الأولى، أشار ميسي إلى الاعتزال الدولي، وسط غضب جماهير الأرجنتين التي لم ترَ فيه المنقذ لأحلامها، رغم كتابته التاريخ مع برشلونة، في ظل "نحس" الألقاب، قبل أن يقرر العودة، ويبدأ حقبة تاريخية مع المدير الفني ليونيل سكالوني.

    ومن ضياع الألقاب واحدًا تلو الآخر، إلى صنع مجد أرجنتيني، تكلل بالفوز بلقب كأس العالم 2022 في أرض قطر، وبطولتين في كوبا أمريكا (2021، 2024)، ولقب كأس فيناليسيما، ليكمل ميسي القطع الناقصة في دولاب بطولاته.

    ولكن، في الوقت الذي كانت التوقعات فيه تشير إلى مشاركة ميسي "بطعم الراحة"، في نسخة 2026، فوجئوا بقائد يقدم مستويات مذهلة في كأس العالم، حيث نافس على جائزة هداف البطولة حتى الرمق الأخير، وكذلك لقب الهداف التاريخي للمونديال، إلا أن المباراة النهائية، شهدت "اختفاء" ميسي تكتيكيًا أمام الحصار الإسباني، ليخسر لقب المونديال وتتجدد دموعه، ويفقد الحذاء الذهبي و"الهداف التاريخي" لكيليان مبابي.