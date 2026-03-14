ليام روزينيور يعترف بأن "مشكلة تكتيكية" كانت السبب في هزيمة تشيلسي، حيث فشلت "الطريقة الجديدة للضغط" في منع هدف الفوز الذي سجله نيوكاسل
العيوب التكتيكية والمخاوف الملحة
جاء الهدف الأول في وقت غير متوقع، عندما استغل جو ويلوك ثغرة في خط الدفاع لينطلق بمفرده ويمرر الكرة إلى أنتوني جوردون الذي سجلها بسهولة بعد 18 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو ما تبين أنه اللحظة الحاسمة في المباراة التي استمرت 90 دقيقة.
وفي معرض شرحه لهذه اللحظة الحاسمة، قال روزينيور في مؤتمر صحفي: "نعم، هناك مشكلة تكتيكية. نحن نضغط بطريقة مختلفة عن معظم الفرق. إنها طريقة جديدة للضغط. لم نضغط بقوة ولم نغطي المواقع التي كان يجب أن نغطيها. الأخطاء تحدث. لم يكن لديهم شيء. لم يكن لديهم شيء في المباراة ونحن منحناهم هدفاً. نتحدث عن الضغط. أعتقد أن الضغط كان السبب في أن نيوكاسل اضطر إلى إرسال كرات طويلة إلينا، ونحن سيطرنا على المباراة".
الإحباط من الأخطاء التي تكبدت خسائر
أثرت عدم قدرة «البلوز» على التعافي من الأخطاء الفردية سلبًا على أدائهم مؤخرًا، وهو اتجاه استمر في المباراة ضد «المغبيز». وأعرب روزينيور عن أسفه لأن فريقه يُعاقب على كل زلة بسيطة في خط الدفاع، في حين تنجح الفرق المنافسة في تحقيق النتائج دون أن تخلق عددًا كبيرًا من الفرص.
وأضاف المدرب: "لكن في تلك اللحظة، نرتكب خطأً ويبدو أن كل خطأ نرتكبه ينتهي بدخول الكرة شباكنا، وعلينا أن نتأكد من وقف تلك الأخطاء. لقد سجلوا هدفاً آخر غير ذلك من خطأ واحد، ولا أذكر أن لديهم فرصة واضحة على مرمانا".
أزمة إصابات الجناح تترك آثارًا عميقة
ازدادت صعوبة المهمة التي واجهها تشيلسي بسبب نقص عدد اللاعبين في التشكيلة، لا سيما في الجناحين حيث افتقر الفريق إلى البراعة الإبداعية اللازمة لاختراق تشكيل نيوكاسل الدفاعي المتماسك. واضطر روزينيور إلى الاستغناء عن العديد من المهاجمين الأساسيين، مما حد من قدرته على إجراء التبديلات وتوفير دفعة جديدة من مقاعد البدلاء خلال الشوط الثاني.
"نعم، الوضع صعب في الوقت الحالي بسبب الإصابات، خاصة في المناطق الهجومية"، اعترف روزينيور. "لن أقدم أبدًا أي أعذار. الإصابات جزء من الموسم، لكننا نفتقد ثلاثة من أهم لاعبينا في كسر الدفاع المنخفض، وهم لاعبو الأجنحة. كان من المقرر أن يعود جيمي [جيتنز] إلى مقاعد البدلاء، لكنه شعر بألم في أوتار الركبة بعد التدريب أمس، لذا نحن نتابع حالته. ومن الواضح أن إستيفاو غائب، وبيدرو [نيتو] موقوف، ونود أن نجدد الفريق".
السباق على المراكز الأربعة الأولى لا يزال مفتوحًا
على الرغم من هذه النكسة، لا يزال روزينيور واثقاً من أن مستوى الأداء سيؤدي في النهاية إلى العودة إلى مسار الانتصارات. ورغم أن الخسارة، التي طغت عليها إلى حد ما حادثة غريبة بين لاعبي تشيلسي والحكم، تشكل ضربة لطموحاتهم المباشرة في الصعود في الترتيب، إلا أن مدرب تشيلسي أصر على أن الثبات الأساسي لفريقه يظل علامة إيجابية لما تبقى من الموسم.
وفي معرض تعليقه على تأثير هذه النتيجة على طموحات الفريق في دوري أبطال أوروبا، خلص إلى القول: "كان يوماً صعباً للغاية، يوماً محبطاً، لأننا لم نحقق النتيجة التي كنا نريدها. لكنني ما زلت أعتقد أن هناك ثباتاً في أدائنا. حاولنا إيجاد حلول تكتيكية مختلفة. وبقولي هذا، أعتقد أننا وصلنا إلى الثلث الأخير من الملعب مرات كافية، لكننا لم نستغل تلك اللحظات".
