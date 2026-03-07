Getty Images Sport
ليام روزينيور يشيد بفريق ريكسهام "الرائع والشجاع" لكنه يصر على أن قرارات تقنية الفيديو الحاسمة بشأن البطاقة الحمراء والهدف الملغى كانت "صحيحة"
روزينيور يشيد بشجاعة فريق ريكسهام
في تصريحاته بعد صافرة النهاية، لم يتردد مدرب تشيلسي في تقييمه لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي المثيرة التي شهدت تقدم وريكسهام مرتين بهدفين سجلهما سام سميث وكالوم دويل. احتاج عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى هدف متأخر من جوش أشيمبونج ليدخل المباراة في الوقت الإضافي، خاصة بعد أن سدد بيدرو نيتو الكرة في العارضة في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.
وقال روزينيور: "هذه هي الأسباب التي تجعل كأس الاتحاد الإنجليزي كما هو. أعتقد أنهم كانوا رائعين. رائعين في طاقتهم، وشجاعتهم في الضغط، وطريقة لعبهم. ثم كان علينا أن نكون في مستوى عالٍ جدًا. لقد دفعنا فريق جيد جدًا طوال المباراة. عليك أن تظهر شخصيتك أيضًا".
وعند سؤاله عن عدم قدرة فريقه على السيطرة على المباراة في وقت مبكر، قال: "نحن نسيطر على المباراة، وعلينا أن نجد طريقة لإدارة المباراة بشكل أفضل. لكن في مباريات الكأس هذه، عندما تكون هناك عواطف، يمكنك أن تشعر بعواطف المباراة. إنها مباريات صعبة للغاية. لن نكون الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه الجولة الذي يجد صعوبة في مواجهة منافس من مستوى أدنى. علينا إيجاد طريقة. ولكن أيضًا، ما هذا؟ أعتقد أننا خضنا 15 مباراة وحققنا 10 انتصارات حتى الآن. هذا ليس سيئًا. لذا علينا فقط مواصلة العمل. علينا التعافي. لدينا مباراة مهمة يوم الأربعاء. علينا البدء في الاستعداد لها".
الوقوف إلى جانب التكنولوجيا
تأرجحت المباراة في لحظتين حاسمتين تعلقتا بتقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، بدءًا من طرد جورج دوبسون في الدقيقة 93. حصل لاعب وسط وريكسهام في البداية على بطاقة صفراء بسبب تدخل خطير على أليخاندرو غارناشو، لكن الحكم بيتر بانكس رفعها إلى بطاقة حمراء بعد مراجعة الشاشة الجانبية. بعد ذلك بوقت قصير، اعتقد وريكسهام أنه قد تعادل قبل ست دقائق من نهاية الوقت الإضافي، لكن VAR قرر أن كريس برانت كان في وضع تسلل طفيف عندما سدد الكرة في المرمى البعيد.
ظل روزينيور ثابتًا على قراراته، قائلاً: "كلاهما قراران صائبان من وجهة نظري. أعلم أن هذا أمر محبط. أي تدخل خطير هو تدخل خطير، وإذا كنت في وضع تسلل، فأنت في وضع تسلل. لا يهم مدى ضآلة الفارق. كنا بحاجة إلى بعض الحظ اليوم لأن وريكسهام كان جيدًا للغاية من حيث الأداء".
وأضاف: "لن نكون الفريق الوحيد في الدوري الممتاز في هذه الجولة الذي يواجه صعوبة في مواجهة منافس من مستوى أدنى".
خطر إصابة غارناشو بالحروق ومخاطر التناوب
كان أليخاندرو غارناشو لاعباً بارزاً، حيث سجل هدفاً في الوقت الإضافي على الرغم من أنه لعب 90 دقيقة في وقت سابق من الأسبوع. وأشاد روزينيور به قائلاً: "ألي في وضع رائع. أهدافه ومستويات طاقته على مدار 120 دقيقة كانت رائعة". كما دافع المدرب عن إجراء تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية: "هذه مخاطرة تتحملها عند إجراء التبديلات، ولكنها أيضاً ثقتي في المجموعة لضمان فوزنا بالمباريات والحصول على أفضل شكل ممكن للفريق".
البناء من أجل مواجهة أوروبية
مع اقتراب مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، نفى روزينيور المخاوف بشأن اللياقة البدنية بعد معركة استمرت 120 دقيقة. وأكد قائلاً: "لا، لا أعتقد أن ذلك سيحدث بسبب طريقة التناوب التي نتبعها". كما رحب بعودة روميو لافيا وداريو إيسوغو، اللذين لعب كلاهما 60 دقيقة. وعن عودة لافيا بعد إصابة استمرت أربعة أشهر، أضاف: "إنه لاعب من الطراز الرفيع. لكن لا يمكن أن تتوقع الكمال من لاعب غاب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر".
