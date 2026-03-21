ليام روزينيور يدعم لاعب تشيلسي الشاب «المثير للإعجاب» لمواصلة صعوده وسط أزمة الإصابات
فرصة جديدة في ستامفورد بريدج
لقد عانى تشيلسي هذا الموسم من إصابات متكررة، مما جعله في حاجة ماسة إلى تعزيزات دفاعية. وقد أدى هذا النقص في التشكيلة إلى تسريع عملية دمج اللاعبين الشباب، حيث برز هاتو كمرشح رئيسي لملء هذا الفراغ. وقد أدارت الإدارات الطبية والفنية للنادي الواقع في غرب لندن عبء العمل الملقى على عاتق الشاب بعناية لضمان قدرته على تحمل المتطلبات البدنية للدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من الضغوط، هناك إجماع داخلي متزايد على أن هاتو جاهز للانتقال من لاعب شاب موهوب إلى خيار أساسي يمكن الاعتماد عليه.
رأي روزينور في موهبة «مخيفة»
أعرب روزينور صراحةً عن إعجابه بالمدافع، مشيرًا إلى مهاراته الفنية ومستوى نضجه الذي نادرًا ما نجده في لاعب في مثل سنه. ويعتقد المدرب البالغ من العمر 41 عامًا أن قدرة هاتو على الحفاظ على رباطة جأشه في المواقف التي تتسم بضغط شديد هي ما يميزه حقًا عن أقرانه.
وقال المدير الفني: "لقد نال ثقتي وثقة الجهاز الفني، وهو لاعب مثير للغاية. لقد كان رائعاً خلال الفترة التي قضيتها معه. أنا معجب به للغاية. شخصيته وقوته البدنية. من الناحية الفنية، من دواعي سروري العمل معه كل يوم. وعمره يثير الرعب، فما مدى براعته التي يمكن أن يصل إليها".
الإعجاب بالمدير
كما أعرب اللاعب الهولندي عن إعجابه بروزينور. في المباراة الأولى لروزينور مع تشيلسي، سجل هاتو الهدف الأول تحت قيادة مدربه في الفوز 5-1 على تشارلتون أتلتيك في كأس الاتحاد الإنجليزي. وبعد المباراة، قال المدافع: "لديه [روزينور] أسلوبه الخاص في لعب كرة القدم، وأعتقد أنه أسلوب جيد ويناسبنا. عقدنا العديد من الاجتماعات معه لمحاولة شرح الطريقة التي يريد أن يلعب بها لأن الوقت كان قصيرًا، وأعتقد أننا أظهرنا اليوم ما كان يريده".
ماذا ينتظر تشيلسي بعد ذلك؟
خاض هاتو هذا الموسم 27 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات، وسجل هدفاً واحداً وصنع آخر. وبعد أن واجه صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة تحت قيادة إنزو ماريسكا، اكتسب اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ثقة مدربه روزينيور بشكل مطرد. ويأمل هاتو في أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية عندما يزور «البلوز» إيفرتون في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
