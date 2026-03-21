ليام روزينيور يتحمل مسؤولية أخطاء تشيلسي ويعترف بأن اللاعبين يشعرون بالإحباط بعد الخسارة أمام إيفرتون

ورداً على سؤال حول الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها تشيلسي خلال المباراة، أضاف روزينيور: "نعم، أنا أتحمل المسؤولية بنسبة 100 في المائة. لعبنا بأسلوب مختلف، فقد قمنا اليوم بتراجع الفريق قليلاً إلى الخلف في تشكيلة 4-4-2. كنت أعتقد أننا كنا مرتاحين خلال المباراة.

"الهدف الأول الذي استقبلناه، كنا في أفضل حالاتنا، والفرق مرة أخرى في كلا المرميين هو أنهم كانوا دقيقين. الهدف الثالث من ندياي كان إنهاءً رائعاً. كانت لدينا فرص، خاصة في الشوط الأول، لكن إذا لم تستغلها، فسوف ينتهي بك الأمر بخسارة مباريات كرة القدم".

"نعم، الأهداف تمنحك الطاقة، وفي الوقت الحالي نحن نهدر الأهداف. لقد أهدرنا هدفين بسبب أخطاء سخيفة. بدأنا المباراة متوترين، ثم في أول 10 أو 15 دقيقة ارتكبنا بعض الأخطاء السخيفة، ثم لعبنا بطريقتنا في المباراة، ويبدو أن هذا يحدث كل أسبوع.

"ما يحدث هو أن الجماهير تمنح الطاقة للفريق المنافس، ومن ثم ترتفع ثقتهم بأنفسهم. في النهاية، استحق إيفرتون الفوز، وهذا شيء نحتاج إلى تحسينه بسرعة كبيرة."