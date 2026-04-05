ليام روزينيور معجب بقائد الفريق كول بالمر بعد أن سلمه شارة القيادة لنجم تشيلسي في خضم أزمة إنزو فرنانديز
بالمر يقود «البلوز» في فوز ساحق بكأس الاتحاد الإنجليزي
مع غياب القائد الأساسي ريس جيمس بسبب الإصابة وغياب فرنانديز عقب مشاكله التأديبية الأخيرة، لجأ روزينيور إلى نجم المنتخب الإنجليزي لقيادة الفريق. قد لا يكون بالمر، الذي خاض مباراته رقم 123 مع النادي، قد سجل أي هدف بنفسه، لكن تأثيره كان واضحًا طوال المباراة. لعب دورًا محوريًا في الهدف الثالث، حيث أجبر جوردان لورانس-غابرييل على تسجيل هدف في مرماه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ليصل تشيلسي بسهولة إلى الدور نصف النهائي. أكد روزينيور أن قرار ترقية بالمر كان انعكاسًا لمكانة اللاعب ضمن التسلسل الهرمي الحالي للفريق.
روزينور يشرح المنطق وراء اختيار القائد
وفي حديثه عقب الأداء المهيمن الذي قدمه الفريق في ستامفورد بريدج، سارع روزينيور إلى تبرير اختياره، مشدداً على أن القيادة تتجلى بأشكال متنوعة على أرض الملعب. ويعتقد المدرب الرئيسي أن الشجاعة الفنية التي يتمتع بها بالمر تجعله قائداً طبيعياً لفريق يمر حالياً بمرحلة انتقالية. "أعتقد أن هذه خطوة طبيعية لكول في المرحلة التي وصل إليها في مسيرته المهنية"، أوضح روزينيور. "إنه يُظهر روح القيادة. هناك أنواع مختلفة من القيادة. هناك لاعبون يتحدثون، وآخرون ينظمون."
وأوضح المدير الفني سبب ملاءمة أسلوب لعب بالمر المحدد لدور القائد في نظامه التكتيكي. "ما يفعله كول وما يقوده هو أنه شجاع للغاية ويستحوذ على الكرة في الملعب. وإذا ارتكب خطأ، فإنه يستحوذ على الكرة ويكون إيجابياً مرة أخرى. وهذا يعكس ما أريده في هذا الفريق. شعرت أن كول قاد الفريق بشكل رائع في مباراة اليوم."
القدوة الحسنة في مرحلة الانتقال
في حين يُشاد بالمر غالبًا بفضل براعته الفردية ولحظاته الحاسمة في المباريات، إلا أن روزينيور أعجب بشكل خاص بالتزام اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالقيام بالأعمال الشاقة في الملعب. وأشار مدرب «البلوز» إلى أن كلاً من بالمر وجواو بيدرو يحددان نمط أداء بقية الفريق من خلال مساهماتهما الدفاعية، حتى عندما تشير النتيجة إلى أنه يمكنهما الاسترخاء.
وعندما سُئل عن رد فعل بالمر عندما أُبلغ بأنه سيكون قائد الفريق في مباراة بورت فيل، أجاب روزينيور: "كول سعيد بذلك. كول لاعب يبرز في اللحظات الحاسمة ويستطيع أن يحسم المباريات لصالحك. لكن إذا شاهدت مباراة اليوم، ستلاحظ أن كول وجواو يعودان إلى الخلف، ويطاردان الخصم حتى منطقة الجزاء الخاصة بفريقهما. وكان بيدرو يقوم بالتدخلات في منطقة الجزاء الخاصة بفريقه. عليك أن تعود إلى الأساسيات. شعرت أن اللاعبين كانوا جيدين جدًا جدًا من حيث أساسيات اللعبة اليوم، وكان كول قدوة لهم".
هل يحتاج تشيلسي إلى دفعة قوية لإنقاذ موسمه؟
الفوز المقنع على بورت فالي يضمن تأهل تشيلسي إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الأنظار تعود سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تنتظره اختبار أصعب بكثير. يستعد "البلوز" لمواجهة حاسمة ضد مانشستر سيتي، حيث ستُختبر إلى أقصى حد الصفات القيادية التي أشاد بها روزينيور. ومع استمرار الغموض حول وضع فرنانديز، قد يُطلب من بالمر قيادة الفريق مرة أخرى ضد ناديه السابق. مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حرجًا، قد يكون وجود لاعب قيادي مستعد للقيام بـ"الجانب القبيح" من اللعبة هو مفتاح نجاح تشيلسي.