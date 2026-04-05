ليام روزينيور معجب بقائد الفريق كول بالمر بعد أن سلمه شارة القيادة لنجم تشيلسي في خضم أزمة إنزو فرنانديز

وفي حديثه عقب الأداء المهيمن الذي قدمه الفريق في ستامفورد بريدج، سارع روزينيور إلى تبرير اختياره، مشدداً على أن القيادة تتجلى بأشكال متنوعة على أرض الملعب. ويعتقد المدرب الرئيسي أن الشجاعة الفنية التي يتمتع بها بالمر تجعله قائداً طبيعياً لفريق يمر حالياً بمرحلة انتقالية. "أعتقد أن هذه خطوة طبيعية لكول في المرحلة التي وصل إليها في مسيرته المهنية"، أوضح روزينيور. "إنه يُظهر روح القيادة. هناك أنواع مختلفة من القيادة. هناك لاعبون يتحدثون، وآخرون ينظمون."

وأوضح المدير الفني سبب ملاءمة أسلوب لعب بالمر المحدد لدور القائد في نظامه التكتيكي. "ما يفعله كول وما يقوده هو أنه شجاع للغاية ويستحوذ على الكرة في الملعب. وإذا ارتكب خطأ، فإنه يستحوذ على الكرة ويكون إيجابياً مرة أخرى. وهذا يعكس ما أريده في هذا الفريق. شعرت أن كول قاد الفريق بشكل رائع في مباراة اليوم."