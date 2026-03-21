ليام روزينيور «لم يقل الكثير» للاعبي تشيلسي بعد الهزيمة أمام إيفرتون، حيث كشف جوريل هاتو عن رد فعل «الهادئ» للفريق

تحدث هاتو عن خيبة أمل الفريق بعد الخسارة مرة أخرى. وقال لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي: "أنا محبط للغاية بالطبع. لقد حاولنا، لكن ما قدمناه اليوم لم يكن كافياً. لا أعرف ما السبب، لكن من المؤلم أن نتقبل هذه النتيجة ونتطلع إلى الأمام. لدينا فترة توقف دولية، وسيكون لدى الجميع الوقت للتفكير في المباراة التالية. ما زلنا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهناك أيضًا المراكز الأربعة الأولى، لذا علينا أن نتطلع إلى الأمام".

وتحدث المدافع أيضًا عن الحالة المعنوية للفريق بعد الخسارة، مضيفًا: "هادئة. بالطبع، الجميع محبطون، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام. هذه الخسارة مؤلمة، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام."

واعترف هاتو بأن روزينيور لم يكن لديه الكثير ليقوله للاعبين. وشرح قائلاً: "ليس الكثير، لأنه يشعر بخيبة أمل هو الآخر. في الواقع، قال ما قلته أنا، علينا المضي قدماً رغم مدى ألم هذه الهزيمة. لا داعي لأن أقول أي شيء عن الجماهير، فقد كانوا رائعين اليوم، لكن من المهم أن نبقى متحدين كفريق، كلاعبين وكنادٍ بأكمله."