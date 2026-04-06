كانت المستندات غير المكتملة التي سجلها غالطة سراي لدى الفيفا هي السبب وراء عدم السماح لكيفن غروسكرويتز باللعب لعدة أشهر بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى إسطنبول في صيف عام 2015. وعندما سُمح له باللعب، انتقل إلى نادي شتوتغارت - دون أن يخوض دقيقة واحدة مع النادي التركي العريق.
"لو كان زميلًا لي، لضربته": زيارة كيفن غروسكرويتز الكارثية إلى البرازيل
ومع ذلك، سجل غروسكرويتز هدفاً في الخارج، وذلك قبل عدة سنوات. فقد سجل لاعب بوروسيا دورتموند المخضرم وبطل العالم لعام 2014 هدفاً من ركلة جزاء في البرازيل. وكان غروسكرويتز جزءاً من مباراة غير رسمية تُقام سنوياً بين حيين من الأحياء الفقيرة في بيلو هوريزونتي.
من المؤكد أن غروسكرويتز لن ينسى هذه الرحلة التي قام بها في نهاية عام 2010. لكن هذا لا يتعلق بظهوره في ساحة قرية على أرضية موحلة للغاية بقدر ما يتعلق بقصة مثيرة حدثت بعد بضعة أيام فقط.
فقد زار غروسكرويتز، الذي لطالما تفاهم جيدًا مع اللاعبين الأجانب على الرغم من الحواجز اللغوية، زميله وأسطورة بوروسيا دورتموند ديدي في البرازيل خلال إجازته نصف السنوية في وطنه. لكن الظهير الأيسر السابق أدرك قبل الرحلة أن الأمر لن يكون سهلاً.
بشأن غروسكرويتز: تحذير شديد اللهجة من زورك إلى ديدي
قبل ذلك بوقت قصير، كان لاعبو بوروسيا، الذين كانوا يتصدرون الترتيب بفارق عشرة نقاط بعد انتهاء النصف الأول من الموسم تحت قيادة يورغن كلوب، يحتفلون بعيد الميلاد. وهناك، أخذ المدير الفني مايكل زورك ديدي، الذي كان أول لاعب ينتقل إليه على الإطلاق، جانباً وقال له في ضوء الرحلة المرتقبة: "عليك أن تكون حذراً مع كيفن." وكان زورك "جاداً للغاية" في ذلك، كما قال ديدي مؤخراً في بودكاست "Viertelstunde Fußball" الذي يقدمه غروسكرويتز والمعلق كورنيليوس كوبر.
لكن لم يتعامل أحد مع هذه الإقامة بحذر شديد. "احتفلنا أولاً لبضعة أيام في مدينتي"، روى ديدي. في حين وصف غروسكرويتز، الذي انطلق في الرحلة برفقة صديق له، قائلاً: "في منزل ديدي، شربنا أيضاً بيرة أو اثنتين، لمدة أربعة أيام. أعتقد أننا شربنا دون توقف. أعتقد أنه كان هناك دائماً 150 شخصاً في المنزل."
وهكذا تكوّن لدى ديدي انطباع أولي سريع عما هو رائج. "في الأيام الأولى رأيت كيفن - يا إلهي"، قال، وأدرك ما كان زورك قد حذّر منه بحكمة: "أعتقد أنني يجب أن أكون حذراً للغاية. كنت أشعر دائماً بالضغط لكي لا يحدث أي شيء."
خطأ فادح على شاطئ كابو فريو
لكن شيئًا ما حدث بالفعل: بعد فترة وجيزة من تسجيله لركلة الجزاء، توجه غروسكرويتز وصديقه من بيلو هوريزونتي إلى مدينة كابو فريو في ولاية ريو دي جانيرو — بدون ديدي. فقد بقي ديدي مع والديه لبضعة أيام أخرى، لكنه أرسل معه حراسة مرافقة في شكل صديقين.
تذكر غروسكرويتز كيف حذره ديدي من أشعة الشمس: "أرجوك يا كيفن، ضع واقٍ من الشمس. بغض النظر عن الطقس." بعد الوصول إلى الفندق، اقترح غروسكرويتز على رفيقه: "هيا، لنذهب إلى الشاطئ ونشرب بضع زجاجات من البيرة." ثم شربنا بضع زجاجات من البيرة. ربما شربنا أكثر من اللازم، كالعادة.
لم ينس غروسكرويتز النصيحة الملحة التي قدمها ديدي الغائب، لكنه لم يعتبرها ضرورية – وهو خطأ فادح، كما اتضح سريعاً. "كان الجو غائمًا على الشاطئ، فقلت في نفسي: لماذا يضع واقي الشمس وهو برازيلي؟ لا يصدق، الجو غائم!"، روى غروسكرويتز. "ثم شربت كأسًا آخر من البيرة وأخذت قيلولة قصيرة. استلقيت على المنشفة ونمت."
"استيقظتُ ووجدتُ كتفي متورمة"
ووفقًا لما ذكره لاعب خط الوسط، تحولت قيلولة قصيرة إلى ساعتين. وقد أحرقت الشمس جلد غروسكرويتز. قال غروسكرويتز: "استيقظت ووجدت كتفي في حالة مزرية، متضررًا للغاية. كان كل شيء يتسرب منه، كان الأمر مقززًا. لا أستطيع وصف ذلك. لم يعد مجرد حرق شمس — بل كان الأمر كما لو أن أحدهم سكب عليك ماءً ساخنًا".
ربما بسبب حالة السكر التي كان عليها، فقد استخف في البداية بمدى خطورة الحروق واعتقد: "أعتقد أن الأمر سيكون على ما يرام. لقد شربت بضع زجاجات من البيرة مرة أخرى." كان من المفترض أن تستمر رحلة غروسكرويتز لأربعة أيام بعد ذلك، لكن الجلد المتقيح والألم الذي لا يطاق جعله يدرك حقيقة الأمر.
ثم تلقى ديدي، الذي لم يكن يدرك ما حدث، مكالمة من أصدقائه. "إنه أحمر بالكامل"، قالوا. "فكرت: أحمر قليلاً، هذا أمر طبيعي. لكن بعد ذلك تحدث كيفن على الهاتف وقال فقط: "أنا لست بخير". عندها انطلق جرس الإنذار في رأسي على الفور، وتذكرت صوت زورك في ذهني."
"وصفة سرية" من البرازيل: الخل لعلاج حروق الشمس
جلس ديدي في السيارة وانطلق مسرعًا إلى غروسكرويتز. وعندما رآه، قال: «صُدمت». حاولت إحدى صديقات ديدي في النهاية أن تعالجه باستخدام طريقة وصفها غروسكرويتز بأنها «وصفة سرية»: كان من المفترض أن يساعد الخل في علاج الجلد المحروق. لكن، حسب غروسكرويتز: "كان ذلك مؤلماً للغاية، حتى بعد ساعة من ذلك. لو كان ذلك زميلاً لي، لضربته. نجحت بطريقة ما في تجاوز اليوم بالبيرة، لكنه كان مؤلماً للغاية مع ذلك. ثم استلقيت في السرير، لكن لم أستطع. لم أستطع الاستلقاء ولم أنم طوال الليل. كان الكتف في حالة سيئة."
حاول غروسكرويتز في صباح اليوم التالي تناول الإيبوبروفين واتصل بطبيب فريق دورتموند الدكتور ماركوس براون. "قال لي: الأمر صعب. لم أرغب في الذهاب إلى الطبيب في البرازيل أيضًا. ثم قلت لديدي: أعتقد أنه لم يعد هناك فائدة من البقاء هنا. يجب أن أعود إلى المنزل."
بعد ذلك بوقت قصير، كان غروسكرويتز جالسًا في الطائرة - عاري الصدر. "سافرت من البرازيل إلى فرانكفورت عاري الصدر. وكان الشتاء هنا. جلست مستقيماً في الطائرة، لم أستطع التحرك. لم أستطع النوم أيضاً. تناولت مسكنات الألم، لكنها لم تفيد في شيء. وقفت عارياً من الصدر في المطار وشعرت بقليل من الحرج"، قال.
لا تزال ندوب تظهر على كتف غروسكرويتز حتى اليوم
وصل غروسكرويتز في 31 ديسمبر حوالي الساعة 5 مساءً وتوجه على الفور إلى عيادة الدكتور براون. أعطاه الطبيب حقنًا مسكنة للألم وكريمًا لعلاج حروق الشمس المروعة. "وبعد ذلك احتفلت بليلة رأس السنة"، كما وصف غروسكرويتز.
بعد خمسة أيام، كان الشاب البالغ من العمر 22 عاماً آنذاك واقفاً على أرض الملعب عند بدء تدريبات فريق بوروسيا دورتموند. "ماذا فعلت مرة أخرى؟"، سأله كلوب. "لقد تدربت بالفعل، لكن أثناء فترة الإعداد، كان جلد جسدي يتقشر بالكامل. كان من الممكن نزع الجلد من كل مكان." وكشف ديدي: "في البداية، لم يُسمح له بالاستحمام في غرفة الملابس حتى لا يراه أحد. كان كيفن يستحم في المنزل".
غروسكرويتز، الذي قال إن كتفه المحروق استغرق وقتاً طويلاً للشفاء ("استغرق الأمر وقتاً طويلاً حقاً، كان ذلك جنوناً") ولا يزال يحمل ندوباً صغيرة حتى اليوم، لم يظهر عليه أي أثر رياضي في الفترة التي تلت الحادث مباشرة.
"حروق الشمس هي التي منحتنا اللقب"
بعد تسعة أيام فقط من عودته إلى الملاعب، سجل غروسكرويتز هدفين يُعتبران الأهم في مسيرته التي استمرت ست سنوات مع بوروسيا دورتموند. في المباراة خارج أرضه ضد باير ليفركوزن، الذي يعد أيضًا المنافس التالي لفريق ويستفاليا، انفجر أداءه بعد الاستراحة بوقت قصير: بهدفين وتمريرة حاسمة بين الدقائق 49 و55، أصبح غروسكرويتز بطل المباراة في الفوز 3-1 - ومهد بذلك الطريق لفريق بوروسيا أمام أقوى منافسيه نحو أول لقب دوري في عهد كلوب.
لم يسمح شباب كلوب المتحمسون بفقدان هذه الميزة. في النهاية، احتل الفريق المركز الأول بفارق سبع نقاط عن ليفركوزن وفاز بلقب الدوري للمرة الأولى بعد تسع سنوات من الجفاف.
كانت تلك بداية واحدة من أنجح الفترات في تاريخ نادي دورتموند. أو، كما عبر عن ذلك غروسكرويتز البالغ من العمر 37 عاماً اليوم: "حروق الشمس هي التي منحتنا اللقب."
كيفن غروسكرويتز: إحصائيات الأداء مع بوروسيا دورتموند
الفترة المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء 2009-2015 236 27 37 21