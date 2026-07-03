"لو كانت الأدوار معكوسة".. لوكا مودريتش غاضبًا يتهم التحكيم بالازدواجية أمام البرتغال!

أعرب قائد المنتخب الكرواتي عن مخاوفه المستمرة بشأن نظام «فار» (VAR)، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تُطبق بشكل غير متسق. وأصر على أنه لا ينبغي أن يتدخل هذا النظام إلا عندما يرتكب الحكام خطأً واضحًا وجليًّا، مشيرًا إلى أن كرواتيا تعاني بانتظام من قرارات مثل هذه.

وقال مودريتش، وفقًا لما نقلته صحيفة «يوتارنجي»: «نعم، كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير. بعض الأمور لم تسر لصالحنا». «تلك الضربة الجزائية... لو كان الوضع معكوسًا، لما تم اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) أبدًا. لقد قلتُ عن تقنية الفيديو المساعد (VAR) منذ البداية، عندما تم إدخالها لأول مرة، إنني لا أحبها.

«هذه ليست ركلة جزاء. كلا اللاعبين كانا يتعثران ويدفعان بعضهما، و[نيكولا] فلاسيتش لم يسحب القميص، بل أمسك به وسقط كلاهما. لهذا السبب لا يمكن الحكم بركلة جزاء كهذه في مباراة مثل هذه. ولهذا أقول إنه يجب استخدامها فقط إذا كان الخطأ بنسبة 200 في المائة. إذا كان بإمكانك التعامل مع الأمر بهذه الطريقة أو تلك، فلن يكون لك رأي في الأمر. هذا يزعجني ويؤثر دائمًا في غير صالحنا».