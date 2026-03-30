لويس ساها يحث مانشستر يونايتد على التعاقد مع نجم توتنهام «المثير» للوصول إلى «المستوى التالي»

يعتقد ساها أن تشكيلة مانشستر يونايتد الحالية تفتقر إلى المواصفات البدنية المحددة اللازمة لمواصلة المنافسة على قمة كرة القدم الأوروبية. ورغم أن سياسة التعاقدات التي اتبعها النادي كانت مثمرة مؤخرًا، إلا أن المهاجم السابق يؤكد أن استبدال كاسيميرو، الذي سيغادر الفريق، بلاعب يتمتع بقدرات بدنية أكبر، هو المهمة الأكثر إلحاحًا التي تواجه فريق التعاقدات هذا الصيف.

وفي حديثه إلى Ozoon، صرح ساها: "يعد خط الوسط أمرًا ضروريًا لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، خاصة إذا لم نحتفظ بكاسيميرو، لكننا ما زلنا بحاجة إلى قدرات بدنية أفضل في خط الوسط.

"نحتاج إلى لاعب تشعر أنه سيكون مسيطراً على الملعب بأكمله تقريباً، نحتاج إلى أسلوب مشابه لأسلوب ديكلان رايس، لاعب يمكنه تقديم الكثير والسيطرة جسدياً أيضاً.

"أود أيضًا أن أرى مهاجمًا جديدًا في النادي، بنجامين سيسكو لاعب من الطراز الرفيع ولديه إمكانات كبيرة، لكننا بحاجة إلى نوع آخر من المهاجمين. هذان هما المركزان اللذان سأركز عليهما.

"لدينا لاعبون في المناطق الهجومية وعلى الأجنحة، ودفاعيًا لدينا الكثير من الخيارات، لكن ميكي فان دي فين سيكون إضافة مثيرة إذا كان متاحًا، فهو لاعب من العيار الذي يمكنه مساعدة يونايتد للوصول إلى المستوى التالي."