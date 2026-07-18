واقعة عمرها 22 عامًا .. دي لافوينتي يرفض تكراره خطأه الذي قاد ميسي لتسجيل "سوبر هاتريك" ضده!

استعاد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، ذكرى خاصة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مؤتمر صحفي عشية مباراة نهائي كأس العالم 2026، والتي ستجمع بين المنتخبين على ملعب ميتلايف.

ويترقب عشاق كرة القدم، الحدث الرئيس، بمواجهة الأرجنتين وإسبانيا، في العاشرة مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويبحث المنتخب الإسباني، عن التتويج بثاني ألقابه في المونديال، بعد نسخة 2010، في مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، التي تسعى لإضافة النجمة الرابعة، بعد 1978 و1986 و2022.