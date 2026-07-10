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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

بعد "ريمونتادا" مصر .. دي لافوينتي يغدق المديح تجاه ليونيل ميسي: وكأن عمره 19 عامًا!

لويس دي لا فوينتي
ليونيل ميسي
لامين يامال
إسبانيا
الأرجنتين

وصفه بـ"درس عملي للرياضيين"..

أغدق لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، المديح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي واصل كتابة التاريخ، بقيادة منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعد مباراة دراماتيكية، قلب فيها الطاولة على مصر، بتحويل تأخره من هدفين نظيفين، إلى الفوز بنتيجة (3-2)، في دور الـ16 من مونديال أمريكا الشمالية.

ورغم إهداره ركلة جزاء أمام مصر، إلا أنه عاد ليسجل الهدف الثاني في شباك الحارس مصطفى شوبير، ليصبح قائد إنتر ميامي، رسميًا، أول لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في ست مباريات متتالية في أدوار خروج المغلوب.

  • "وكأن عمره 19 عامًا"

    وقال دي لافوينتي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بلجيكا، إن ليونيل ميسي، صاحب الـ38 عامًا، بدا وكأنه يتحدى عمره، بقوله "يبدو أن عمره 19 عامًا أو 23، هناك مستوى استثنائي، خاصة فيما قدمه من نضج كروي".

    وأشاد مدرب إسبانيا بـ"عقلية" ليونيل ميسي وخبرته الواسعة، مشيرًا إلى أنه عاش بالفعل خمسين ألف موقف من هذا النوع، ولكن الفارق يكمن في الجانب السلوكي من جانب القائد الأرجنتيني، مضيفًا أنه "لا يكلّ، ولا يشبع، يريد المزيد، كل يوم أكثر".

    وتابع "ما يفعله ميسي يستحق الإعجاب والتقدير حقًا، هنا تكمن أهمية اللاعب الذي عندما يريد شيئًا ما بصدق، ويكون على استعداد للعمل، وقادرًا على الاستمرار وعدم التوقف عنه، فإنه دائمًا ما يكون أقرب إلى تحقيق أهدافه".

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  • درس عملي للرياضيين

    وأضاف دي لافوينتي، أن التزام ميسي اليومي يعد درسًا عمليًا، لأولئك الذين يخطون خطواتهم الأولى في الرياض، مضيفًا أنه مثال لجميع زملائه، ولمحبي كرة القدم، الذين بدأوا مشوارهم في اللعبة.

    وتابع "ميسي كان سيدًا لأنه فعل هذا طوال حياته، لكن حتى اليوم، يواصل إعطاء كل ما لديه، شكرًا لكونكم معلمين، خاصة للاعبين الأصغر سنًا".

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    تألق ميسي وسط الاتهامات

    وواصل ليونيل ميسي، لعب دور البطولة، في صنع "ريمونتادا" أمام منتخب مصر، في دور الـ16، بهدف وتمريرة حاسمة، ساهما في قلب النتيجة، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بسبب قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، التي عرضته لهجوم كبير، سواءً من الجانب المصري أو من قِبل عدد من نجوم الكرة والخبراء العالميين.

    هذا الجدل بلغ حدة توجيه اتهامات من قِبل المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، بأن الفراعنة خرجوا من كأس العالم، بفعل عوامل داخلية وخارجية أيضًا، مضيفًا أن هناك محاولات للإبقاء على ليونيل ميسي في البطولة، لأسباب تسويقية.

    ووسط تلك الاتهامات، تمكن بطل مونديال قطر 2022، من صنع التاريخ في أرض الولايات المتحدة، حيث سجل هدفه رقم 21 في شباك مصر، ليواصل تدعيم رقمه القياسي، باعتباره الهداف التاريخي لكأس العالم، فضلًا عن خوضه سباقًا شرسًا مع الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة هدافي مونديال 2026، بعد وصول كليهما إلى ثمانية أهداف.

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  • هل يمكن أن يتقابل الأرجنتين وإسبانيا؟

    وفي ظل المديح الذي أطلقه المدير الفني الإسباني لويس دي لافوينتي، تجاه ليونيل ميسي، يأتي السؤال: "هل يمكن أن يتقابل المنتخبان في كأس العالم؟".

    وبحسب خريطة البطولة، فإن المنتخبين لن يتقابلا إلا في المباراة النهائية، في حالة التأهل، حيث يحتاج منتخب إسبانيا لضمان المقعد الثاني في دور الأربعة، ليواجه فرنسا "المتأهل الأول" بعد إقصائه للمغرب.

    على الناحية الأخرى، يستعد منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، لملاقاة سويسرا، الذي يعد أحد الأحصنة السوداء في مونديال أمريكا الجنوبية، وفي حالة الصعود إلى نصف النهائي، فإنه سيضرب موعدًا مع المتأهل من منتخبي النرويج وإنجلترا.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حلم يامال

    وكشف النجم الصاعد في برشلونة واللاعب الدولي الإسباني يامال صراحةً عن طموحاته الكبيرة في مقابلة حول كأس العالم أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

    وأعرب الجناح الموهوب عن توقه الشديد لخوض مواجهة أحلامه ضد الأرجنتين في حال تمكن منتخب "لا روخا" من الوصول إلى النهائي.

    ولا تقتصر رغبة يامال القصوى على قيادة منتخب بلاده إلى المجد فحسب، بل تشمل أيضًا اغتنام هذه الفرصة النادرة لتبادل القمصان مع أسطورة كرة القدم وأيقونة برشلونة السابقة ميسي.

    خلال مقابلة قصيرة تناولت تفضيلاته وأهدافه الشخصية في هذه البطولة الكبرى، قدم يامال إجابة قاطعة. وعندما سُئل عن اللاعب الذي يود تبادل القمصان معه، أجاب: «مع ميسي».

    وأما عن الفريق الذي يود مواجهته في حال وصول إسبانيا إلى النهائي، أجاب اللاعب الشاب من أصل مغربي: "الأرجنتين".

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