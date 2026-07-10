بعد "ريمونتادا" مصر .. دي لافوينتي يغدق المديح تجاه ليونيل ميسي: وكأن عمره 19 عامًا!

أغدق لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، المديح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي واصل كتابة التاريخ، بقيادة منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعد مباراة دراماتيكية، قلب فيها الطاولة على مصر، بتحويل تأخره من هدفين نظيفين، إلى الفوز بنتيجة (3-2)، في دور الـ16 من مونديال أمريكا الشمالية.
ورغم إهداره ركلة جزاء أمام مصر، إلا أنه عاد ليسجل الهدف الثاني في شباك الحارس مصطفى شوبير، ليصبح قائد إنتر ميامي، رسميًا، أول لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في ست مباريات متتالية في أدوار خروج المغلوب.