خرجت أنباء إعلامية تتحدث عن وجود رغبة من قبل الهلال للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ وكولومبيا لويس دياز في سوق الانتقالات الحالية.
"كان خيار النصر ولكن" .. الهلال يحلم بالتعاقد مع لويس دياز
ما الجديد؟
الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلويجي لونجاري كتب عبر حسابه في إكس أن الهلال عقب تعاقده مع كريسينسيو سمرفيل لم يتوقف، ويسعى لضربة جديدة كبرى في سوق الانتقالات.
وأوضح الإعلامي أن الحلم الأكبر لإدارة الهلال هي التعاقد مع نجم بايرن ميونخ ومنتخب كولومبيا لويس دياز من أجل تعزيز خط الهجوم للموسم المقبل.
تلميح نصراوي
في المقابل، الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل تحدث هو الآخر عن دياز ولكن ربطه بنادي سعودي آخر وهو النصر، وذلك في تغريدة أيضًا عبر حسابه على إكس.
وكتب المريسل: "لويس دياز كان خياراً نصراوياً في مثل هذا الوقت من العام الماضي تحديداً قبل إنتقاله إلى بايرن ميونخ ولكن ……!!!".
وسبق وارتبط النجم الكولومبي بعروض من دوري روشن، سواء أثناء تواجده مع ليفربول أو عقب انتقاله لصفوف بايرن ميونخ، ولكن دون تحولها لحقيقة أو عروض ملموسة، في ظل تألقه الكبير في ألمانيا.
وضعية دياز
دياز كان حاضرًا مع المنتخب الكولومبي الذي تصدر مجموعته في كأس العالم على حساب البرتغال والكونغو وأوزبكستان، ولكن ودع من الدور ال16 على يد سويسرا عقب تخطي عقبة غانا.
وسجل دياز وصنع هدفًا في المونديال الذي شارك فيه بخمس مباريات، ويملك الجناح الكولومبي عقدًا مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2029 ولا يوجد أي مؤشرات لتخلي العملاق البافاري عنه عقب تألقه الكبير منذ وصوله وتكوين ثلاثي هجومي قوي مع هاري كين ومايكل أوليسي.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا