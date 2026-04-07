لويس إنريكي يقدم آخر المستجدات بشأن حالة برادلي باركولا وفابيان رويز قبل مواجهة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في مقر باريس سان جيرمان بمدينة بواسي، أكد لويس إنريكي أنه لن يخاطر بلياقة لاعبيه ما لم يشعروا بالاستعداد الذهني والبدني. وأشار إلى أنه في حين يعود باركولا للانضمام إلى الفريق، فإن القرار النهائي يعود إلى ثقة اللاعب بنفسه.

وقال لويس إنريكي: "إذا كان [باركولا] لا يزال غير بخير، فلن يلعب غدًا. لقد خضع لجلسة تدريبية جزئية أمس وجلسة كاملة اليوم. إنه يعود. نحن نبحث عن أفضل الظروف. سيخبرنا عندما يكون جاهزًا. إنه يفتقر قليلاً إلى الثقة.

"رويز؟ هذا هو الوضع. عندما يصاب لاعب، علينا الانتظار لنرى كيف يشعر. لا توجد مشاكل. نحن نعمل على إعادة اللاعبين إلى لياقتهم الكاملة. من الطبيعي أن يلعب اللاعب وهو يعاني من الألم، لكننا ما زلنا نركز على منح اللاعبين الثقة لإظهار لياقتهم. لم يتدرب بعد. إنه يتحسن. نتحدث كل يوم. نحن سعداء. إنه على المسار الصحيح."