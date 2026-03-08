Getty
لويس إنريكي يشكك في قوة باريس سان جيرمان الذهنية بعد خسارة أخرى قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
أخطاء غير معتادة تكلف باريس سان جيرمان غالياً
بدا الباريسيون في حالة سيئة يوم الجمعة الماضي، حيث أظهروا تباطؤًا وارتكبوا أخطاء كثيرة أمام فريق موناكو الذي لعب بفعالية. على الرغم من هدف برادلي باركولا، إلا أن الأداء شابته أخطاء غير معتادة وافتقار واضح إلى الروح التنافسية، مما أدى إلى إحباط واضح من جماهير ملعب بارك دي برانس عند صافرة النهاية، حيث كانت هذه أول خسارة لهم على أرضهم في الدوري هذا الموسم، ولكنها السابعة في جميع المسابقات.
- AFP
انفصال ذهني في بارك دي برانس
أثارت الهزيمة جدلاً حول مدى استعداد باريس سان جيرمان للدفاع عن لقبه على الساحة الأوروبية. كان إنريكي صريحاً عندما سُئل عما إذا كانت المشكلة نفسية، حيث قال لصحيفة L'Equipe: "من الواضح أنه عندما تكون هناك مشاكل، فإن العقل هو أول ما ينفصل. هذا أمر معتاد. إنه شعور غريب، سيئ، لكن عليك أن تعلم أنه مجرد مباراة واحدة. أنت تبحث دائماً عن المفتاح لفهم سبب إخفاقك في بعض الأمور، لكن هناك عوامل متعددة. الثقة ليست شيئاً يمكنك شراؤه... عليك أن تبنيها يوماً بعد يوم. نحن في مأزق، لكن يجب أن نحافظ على الأمل في تغيير ذلك".
لا أعذار فيما يتعلق بالتدريب
توقيت هذا التراجع مقلق بشكل خاص للعملاق الباريسي، الذي عانى من عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة. تشير تقرير من RMC Sport إلى أن الجهاز الفني لباريس سان جيرمان قد لاحظ بالفعل أداءً وسلوكيات أقل من المتوقع خلال التدريبات التي سبقت مباراة موناكو. على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، لا يزال إنريكي مصمماً على دعم لاعبيه وهم يستعدون للمنافسة الأوروبية.
عندما سُئل عما إذا كان جذر المشكلة يكمن في الاستعدادات خلال الأسبوع، سارع المدرب السابق لبرشلونة إلى نفي ذلك: "لا، ليس في التدريبات. التدريبات ليست مثل المباريات. لكن ما أود قوله هو أنني لا أريد أن أفقد الثقة في هذا الفريق. أعتقد أننا أظهرنا هذه العقلية المتمثلة في عدم الاستسلام حتى النهاية. عندما أتيحت لنا فرص لتغيير النتيجة، استقبلنا هدفًا آخر، لذا كان الأمر صعبًا وانتهت المباراة. هذه ليست أفضل نتيجة للوصول إلى دوري أبطال أوروبا، ونحن ندرك ذلك، لكننا سنحاول التغلب عليها".
- Getty Images Sport
ميزة على تشيلسي في مباراة دوري أبطال أوروبا
على الرغم من النكسة المحلية، حصل باريس سان جيرمان على دفعة قوية في جدول المباريات بعد أن وافقت السلطاتالفرنسية على تأجيل مباراة الدوري الفرنسي ضد نانت التي كان من المقرر إجراؤها في منتصف مارس. تهدف هذه المساعدة الإدارية إلى منح الباريسيين أقصى وقت ممكن للتعافي بين مباراتي الذهاب والإياب ضد البلوز. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الراحة الإضافية ستعالج التعب الذهني الذي حدده مدربهم. سيحتاج فريق إنريكي إلى إيجاد حلول سريعة، حيث سيحاول تشيلسي، الذي هزمه بالفعل في نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي، الاستفادة من أي ضعف ذهني مستمر في صفوف الباريسيين.
