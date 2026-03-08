لويس إنريكي يشكك في قوة باريس سان جيرمان الذهنية بعد خسارة أخرى قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

توقيت هذا التراجع مقلق بشكل خاص للعملاق الباريسي، الذي عانى من عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة. تشير تقرير من RMC Sport إلى أن الجهاز الفني لباريس سان جيرمان قد لاحظ بالفعل أداءً وسلوكيات أقل من المتوقع خلال التدريبات التي سبقت مباراة موناكو. على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، لا يزال إنريكي مصمماً على دعم لاعبيه وهم يستعدون للمنافسة الأوروبية.

عندما سُئل عما إذا كان جذر المشكلة يكمن في الاستعدادات خلال الأسبوع، سارع المدرب السابق لبرشلونة إلى نفي ذلك: "لا، ليس في التدريبات. التدريبات ليست مثل المباريات. لكن ما أود قوله هو أنني لا أريد أن أفقد الثقة في هذا الفريق. أعتقد أننا أظهرنا هذه العقلية المتمثلة في عدم الاستسلام حتى النهاية. عندما أتيحت لنا فرص لتغيير النتيجة، استقبلنا هدفًا آخر، لذا كان الأمر صعبًا وانتهت المباراة. هذه ليست أفضل نتيجة للوصول إلى دوري أبطال أوروبا، ونحن ندرك ذلك، لكننا سنحاول التغلب عليها".