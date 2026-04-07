لويس إنريكي يشرح أسباب معاناة هوغو إكيتيكي مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يستعد فيه نجم ليفربول لمواجهة فريقه السابق
إكيتيكي يتألق في ظل معاناة باريس سان جيرمان
انضم إكيتيكي إلى باريس سان جيرمان في عام 2022 قادمًا من ريمس باعتباره مهاجمًا شابًا واعدًا، لكنه واجه صعوبات في التأقلم بالعاصمة الفرنسية، حيث سجل أربعة أهداف فقط في 33 مباراة خاضها مع النادي، وتم إعارةه مرة أخرى إلى ريمس بعد عام من وصوله، ثم إلى أينتراخت فرانكفورت، قبل أن ينضم إلى الفريق الألماني في نهاية المطاف بصفقة انتقال نهائية. بعد تألقه في الدوري الألماني، تمكن ليفربول من التعاقد معه الصيف الماضي، وقد حقق موسمًا أولًا مثمراً على الرغم من معاناة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 17 هدفًا في 43 مباراة مع فريق أرني سلوت.
لويس إنريكي يشرح أسباب فشل صفقة باريس سان جيرمان وإيكيتيكي
سيعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ملعب "بارك دي برانس" يوم الأربعاء، عندما يواجه ليفربول فريقه السابق في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي الفترة التي سبقت المباراة، سُئل إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن الصعوبات التي واجهها اللاعب الدولي الفرنسي تحت قيادته.
وقال للصحفيين: "عادةً، لا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا في باريس سان جيرمان". "أتذكر الفترة التي قضاها هنا. لقد لعب بشكل جيد جدًا في ألمانيا، والآن في ليفربول. إنه الآن لاعب دولي وأعتقد أنه تطور كثيرًا. هذا أمر طبيعي. كان صغيرًا جدًا عندما كان هنا وقد تطور كثيرًا منذ ذلك الحين. لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن لاعبي ليفربول".
من الصعوبات في باريس إلى النجاح في أنفيلد
تضمنت مسيرة المهاجم للعودة إلى القمة فترة إعارة ناجحة ثم انتقالًا نهائيًا إلى أينتراخت فرانكفورت، قبل أن يوافق ليفربول على صفقة ضخمة بقيمة 95 مليون يورو الصيف الماضي. والآن، تشير الإحصائيات الأساسية للاعب إلى أن باريس سان جيرمان لديه كل الحق في توخي الحذر.
ورغم أنه سجل 11 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه ساهم بثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك هدف ضد فريقه السابق أينتراخت فرانكفورت. ويأمل الفرنسي أن يكون له تأثير مماثل عندما يصل إلى عاصمة بلاده هذا الأسبوع.
ليفربول يواجه اختبارًا صعبًا في باريس
يدخل إكيتيكي وليفربول المباراة ضد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في فترة صعبة من حيث المستوى. فقد خسر الفريق مباراتين متتاليتين، بعد هزيمته أمام برايتون في أواخر مارس، ثم عودته من فترة التوقف الدولية ليتعرض لإهانة بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.
من ناحية أخرى، فاز باريس سان جيرمان بأربع مباريات متتالية قبل هذه المباراة، ويتمتع بميزة إضافية تتمثل في عدم اضطراره للعب مباراة في الدوري الفرنسي بين ذهاب وإياب مباراة دوري أبطال أوروبا، بعد أن منحته سلطات كرة القدم الفرنسية عطلة نهاية الأسبوع.