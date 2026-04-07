لويس إنريكي يشرح أسباب معاناة هوغو إكيتيكي مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يستعد فيه نجم ليفربول لمواجهة فريقه السابق

سيعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ملعب "بارك دي برانس" يوم الأربعاء، عندما يواجه ليفربول فريقه السابق في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي الفترة التي سبقت المباراة، سُئل إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن الصعوبات التي واجهها اللاعب الدولي الفرنسي تحت قيادته.

وقال للصحفيين: "عادةً، لا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا في باريس سان جيرمان". "أتذكر الفترة التي قضاها هنا. لقد لعب بشكل جيد جدًا في ألمانيا، والآن في ليفربول. إنه الآن لاعب دولي وأعتقد أنه تطور كثيرًا. هذا أمر طبيعي. كان صغيرًا جدًا عندما كان هنا وقد تطور كثيرًا منذ ذلك الحين. لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن لاعبي ليفربول".