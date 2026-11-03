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Legacy podcast GFX Luis Enrique Ousmane Dembele PSG 2026 16:9GOAL
أحمد فرهود

لويس إنريكي "قول وفعل": موهبة باريس سان جيرمان يثبت لماذا يريده برشلونة.. ومدرب فياريال لا يزال غارقًا في دوري المؤتمر الأوروبي!

فقرات ومقالات
باريس سان جيرمان
برشلونة
لويس إنريكي
فابيان رويز
ديفيد بولي
إنيغو بيريز
فياريال ضد باريس سان جيرمان
فياريال
دوري أبطال أوروبا

ليلة باريسية ممتعة..

من رباعيات مانشستر سيتي وبرشلونة إلى سداسيات فياريال؛ هكذا يقدم لنا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أجمل معزوفة كروية، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي.

نعم.. باريس سان جيرمان فاز (4-2) على مانشستر سيتي الإنجليزي والعملاق الكتالوني برشلونة، في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ قبل أن يضرب مضيفه فياريال الإسباني، بستة أهداف دون رد.

فوز الفريق الباريسي الكاسح على نظيره فياريال؛ جاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

وسجل سداسية باريس سان جيرمان؛ كل من "جواو نيفيش، ديزيري دوي، سيني مايولو، فابيان رويز (هدفين) ودافيد بولي"، في الدقائق 9 و12 و13 و17 و50 و78 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل باريس سان جيرمان إلى نقطته الـ12 من 4 مباريات، في "صدارة" جدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد فياريال عند 3 نقاط فقط، في "المركز التاسع والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن التوقف أمامها، بعد فوز باريس الكبير على فياريال..

  • Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    باريس سان جيرمان.. كتابة تاريخ جديد أمام فياريال

    "أريد كتابة تاريخ جديد".. هكذا قال المدير الفني الإسباني لويس إنريكي؛ عندما تم الحديث عن إنجازاته التي حققها بالفعل مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في العامين الماضيين تحديدًا.

    ولا يزال إنريكي يثبت أنه "قول وفعل"؛ ففريقه يحقق رقمًا قياسيًا أو أكثر في كل مباراة تقريبًا، آخرها ضد نادي فياريال الإسباني.

    نعم.. باريس سان جيرمان أصبح "أسرع فريق" يسجل 4 أهداف، في مباراة واحدة بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك على النحو التالي:

    * الهدف الأول: سجله البرتغالي جواو نيفيش في الدقيقة التاسعة.

    * الهدف الثاني: سجله الفرنسي ديزيري دوي في الدقيقة 12.

    * الهدف الثالث: سجله الفرنسي سيني مايولو في الدقيقة 13.

    * الهدف الرابع: سجله الإسباني فابيان رويز في الدقيقة 17.

    وجاء الهدف الباريسي الرابع، في شباك فريق فياريال الأول لكرة القدم، بعد 16 دقيقة وثانيتين تحديدًا؛ ليدخل هذا "الرقم" التاريخ، في انتظار من يكسره مستقبلًا.

  • Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    عنوان المباراة.. ضغط باريسي جنوني وتهور فياريال

    الرقم التاريخي سالف الذكر، الذي حققه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد فريق فياريال الإسباني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ يُمكن إرجاعه إلى أمرين في غاية الأهمية، هما:

    * أولًا: أسلوب الضغط "الجنوني" للفريق الباريسي؛ بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي.

    * ثانيًا: تهور فياريال التكتيكي؛ بقيادة مديره الفني الإسباني إينيجو بيريز.

    نعم عزيزي القارئ؛ باريس سان جيرمان دخل المباراة بضغط عالٍ جدًا على وسط ودفاعات فياريال، الأمر الذي خنقهم وأجبرهم على ارتكاب الكثير من الأخطاء.

    أما بيريز فقد تعامل بشكل خاطئ للغاية مع المباراة؛ حيث فتح خطوطه أمام هجوم حركي لا يرحم، في تهور تكتيكي غريب.

  • FBL-EUR-C1-VILLARREAL-TRAININGAFP

    إينيجو بيريز.. "عفوًا؛ أنت لست في دوري المؤتمر"!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نتطرق أكثر إلى المدير الفني الشاب إينيجو بيريز، والذي يقود نادي فياريال الإسباني منذ صيف عام 2026.

    بيريز الذي كتب التاريخ مع نادي رايو فاييكانو الإسباني، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، عندما أوصله إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي؛ يعاني بشدة مع فياريال الآن، على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني: احتلال "المركز التاسع".

    * دوري أبطال أوروبا: احتلال "المركز التاسع والعشرين".

    ولم يستطع نجوم فياريال التأقلم مع طريقة بيريز؛ سواء في عملية الضغط على الخصم، أو "اللامركزية" في خطي الوسط والهجوم.

    كما يبدو أن المنافسة في مسابقة مثل دوري أبطال أوروبا، بجانب اللعب أسبوعيًا في الدوري الإسباني بالطبع؛ أنهكت فياريال على المستويين الفني والذهني، ليتراجع في البطولتين.

    ولابد على إينيجو بيريز أن يعلم جيدًا أيضًا، أن اللعب في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي ليس كـ"الأبطال"، بكل تأكيد.

    بمعنى.. الطريقة التي تجدي نفعًا مع أندية أوروبية متواضعة في دوري المؤتمر؛ لا يمكن أن يتم اعتمادها ضد باريس سان جيرمان أو عمالقة القارة، في الأبطال.

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    فابيان رويز يمتعنا.. ولا تفوت هذه الموهبة يا برشلونة!

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا عن مباراة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد فريق فياريال الإسباني، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ دون التركيز على لاعبين اثنين، وهما:

    * أولًا: متوسط الميدان الإسباني فابيان رويز.

    * ثانيًا: الظهير الأيمن الفرنسي دافيد بولي.

    وبخصوص رويز؛ فهو أثبت لنا ضد فياريال، لماذا هو بين أفضل 10 لاعبين في العالم بجائزة "الكرة الذهبية" 2026.

    وقدم رويز مستوى مبهرًا ضد فياريال؛ وهو ما يمكن تلخيصه في تحكمه بإيقاع اللعب والزيادة الهجومية من الخلف إلى الأمام، بالإضافة إلى المهارات الفردية التي تجلت في الهدف الخامس بالذات.

    أما فيما يتعلق ببولي؛ فهو بصم على ظهوره الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مع فريق باريس سان جيرمان.

    ودخل بولي، الذي يجيد في مركز الظهير الأيمن، بديلًا للمغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 76؛ حيث قدم لنا مستوى أكثر من رائع، كالتالي:

    - تسجيل هدف باريس السادس بطريقة رائعة.

    - زيادة هجومية ممتازة.

    -انطلاقات سريعة على الطرف الأيمن.

    بينما لم يُختبر بولي على المستوى الدفاعي؛ ولكنه أثبت بصفة عامة أن مركز الظهير الأيمن الباريسي مؤمّن، إذا رحل حكيمي إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

    كذلك؛ تأكدنا الآن لماذا ارتبط اسم بولي بالانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، الذي يريده بشدة وفقًا للكثير من التقارير الصحفية.

    وخرجت تقارير سابقة؛ تؤكد رغبة برشلونة في التعاقد مع بولي، الذي يُعد مشروع ظهير أيمن رائعًا، خاصة مع نهاية عقده في 30 يونيو 2027.

    ويعاني برشلونة أساسًا في مركز الظهير الأيمن؛ لذا.. إذا اقتنص موهبة واعدة مثل بولي، البالغ من العمر 17 سنة، فستكون صفقة مهمة للغاية بالفعل.