لونين ضد برشلونة | إصابة كورتوا تجلب "الفأل الحسن" لريال مدريد إلى الكلاسيكو

في الليجا، كان لونين حاضرًا في فوزين، 3-1 في 2022، ثم 3-2 في 2024، لتتأكد عادة هز برشلونة لشباكه دومًا في الكلاسيكو، وفشله في أي مناسبة بالخروج بها نظيفة ضد البلوجرانا.

في الانتصار بثلاثة أهداف لهدفين، تصدى لونين لكرة أثارت الجدل من يامال وقتها، ما وُصف بالهدف الشبح بسبب الجدل إذا كانت الكرة تخطت خط المرمى أم لا، وفي النهاية لم تحتسب الكرة هدفًا.









الخسارة الوحيدة لريال مدريد بحضور لونين في الكلاسيكو كانت ثقيلة، وذلك عندما سقط برباعية نظيفة في سانتياجو برنابيو في 2024 لحساب الليجا، ومرة أخرى عاد ليفاندوفسكي لهز شباكه بثنائية، بالإضافة إلى يامال، ورافينيا الذان سيكونان حاضران الليلة.

وبعيدًا عن المشاركة، طُرد لونين الموسم الماضي رغم أنه لم يلعب في انتصار مدريد على برشلونة بهدفين لواحد بمرحلة الذهاب من الليجا، ضمن الاشتباكات بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة، ليظل محافظًا على صفة "الفأل الحسن" لفريقه ضد العملاق الكتالوني، حتى إذا غاب وطُرد.

مباراة الليلة ستكون الأولى للونين في ملعب "كامب نو"، إذ كانت اللقاءات الثلاثة السابقة كلها في معقل الملكي في مدريد "سانتياجو برنابيو"، وقمة نهائي كأس السوبر لُعبت في المملكة العربية السعودية.