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imago-sport-1072076460.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
ترجمه

لاستعراض إنجازات حياتها الشخصية .. نجمة أتلتيكو مدريد تنضم إلى موقع إباحي

لولا غالاردو
أتلتيكو مدريد للسيدات
الدوري الإسباني للسيدات

تجربة فريدة من نوعها

أعلنت لولا جاياردو، قائدة فريق أتلتيكو مدريد للسيدات، عن تعاون بارز مع منصة المحتوى OnlyFans بهدف منح الجماهير فرصة غير مسبوقة للاطلاع على روتينها الرياضي الاحترافي وإنجازاتها الشخصية.

وتسعى حارسة المرمى الدولية الإسبانية إلى تقريب المسافة بين المشجعين وكرة القدم النسائية من خلال توثيق مسيرتها داخل الملعب وخارجه.

  • الحارسة تبرم مشروعًا للمحتوى الرقمي

    دخلت قائدة وحارسة مرمى فريق أتلتيكو مدريد للسيدات في شراكة رسمية مع منصة OnlyFans الرقمية لتقديم محتوى حصري من وراء الكواليس يوثّق برامج التدريبات والاستعدادات ليوم المباراة. وتتمتع الفائزة بجائزة زامورا لعام 2024 بسجل نخبوي، إذ سبق أن توّجت بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات مع ليون في عام 2020، ومثّلت إسبانيا في خمس بطولات دولية كبرى. وإلى جانب المسيرة الرياضية، ستتيح قناة الاشتراك إطلالة حقيقية على حياتها الشخصية وهي تستعد لاستقبال مولودها الأول مع زوجتها كريستينا فيسنتي.


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    حارسة المرمى تسلط الضوء على الترابط مع المجتمع

    وأثناء إطلاق هذا التعاون، أوضحت الحارسة المخضرمة طموحها في تجسير الهوة بين الجماهير وكرة القدم النسائية من خلال سرد قصص شخصية صادقة.

    وشرحت جاياردو الدافع وراء قرارها الانضمام إلى المنصة، وفقاً لما نقلته ماركا: "تشهد كرة القدم النسائية نمواً هائلاً في شعبيتها، وهذا وقت مثير للغاية لأكون جزءاً من هذه اللعبة. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به لتقريب الجماهير من اللاعبات ومن القصص الكامنة وراء هذه الرياضة. لهذا السبب أشعر بسعادة غامرة للانضمام إلى OnlyFans."

    وتطرقت إلى الكيفية التي يتماشى بها توثيق موسمها مع طموحاتها الأوروبية بعيدة المدى، فأضافت: "تتيح منصتي مساحة أخرى يستطيع فيها المشجعون متابعة رحلتي على مدار الموسم، والتعرّف عليّ بعيداً عن أرض الملعب، والتواصل مع العالم الأوسع لكرة القدم النسائية. سأقدّم نظرة على حياتي كلاعبة، مع تطلّعي إلى دوري أبطال أوروبا 2027-28، مع الاحتفاء بالمجتمع المحيط بهذه اللعبة."

  • الرياضيون يتبنّون القنوات الإعلامية البديلة

    تُوسّع خطوة اللاعبة البالغة من العمر 33 عامًا كتيبةً متنامية من نخبة الرياضيين حول العالم الذين يتجهون إلى المنصات الرقمية المباشرة الموجّهة إلى الجماهير للتواصل مع قواعد مشجعيهم.

    وقد أنشأت شخصيات بارزة عبر تخصصات متنوعة قنوات مماثلة، من بينهم الملاكمتان شانون كورتيناي وشونا براون، ولاعبة التنس كلوي باكيه، ومقاتلة فنون القتال المختلطة شونا بانون. وتتيح هذه المنصات لنجمات الرياضة مشاركة شغفهنّ الشخصي، مثل الطهي والبادل والحياة العائلية، بعيدًا تمامًا عن قيود وسائل الإعلام التقليدية.

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    مباراة محلية صعبة تتطلب التركيز

    إلى جانب مشروعها الرقمي الذي أُعلن عنه حديثًا، تواجه جاياردو مهام ملحّة داخل الملعب بعدما استقبلت شباكها ستة أهداف في المباريات الأربع الأولى من دوري الليجا إف.

    ويحتل فريق دافيد جونزاليز المركز الثامن في الترتيب برصيد ست نقاط عقب بداية غير مقنعة في المسابقة المحلية. ويتطلب اللقاء الصعب خارج الديار أمام أتلتيك كلوب يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر صلابة دفاعية فورية من القائدة لوقف تذبذب بداية الموسم ومواكبة متصدري الدوري.

الدوري الإسباني للسيدات
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أتلتيكو مدريد للسيدات
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