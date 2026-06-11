الرحيل لم يُحسم بعد .. خطوة واحدة قد تضمن بقاء لوكا مودريتش مع ميلان رغم انهيار شروطه!

مع خسارة تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ازدادت حدة التكهنات حول إمكانية رحيل الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش عن صفوف ميلان، خاصة وأن بطاقة تشامبيونزليج، كانت إحدى شروطه من أجل تجديد عقده.

صاحب الـ40 عامًا، الذي قدم موسمًا استثنائيًا مع الروسونيري، لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده الذي ينتهي في يونيو الجاري، خاصة وأنه مركز حاليًا مع منتخب بلاده، حيث يتأهب لرقصة أخيرة "متوقعة"، في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان مودريتش قد أعطى 3 شروطًا لإدارة ميلان، من أجل تجديد عقده؛ التعاقد مع صفقات رفيعة المستوى، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبقاء ماسيميليانو أليجري على مقاعد البدلاء في الموسم المُقبل.

ولم يتحقق شرطان من الثلاثة التي اشترطها مودريتش، حيث فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال، واكتفى ببطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي، كما قرر رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري، فيما أفادت تقارير بأن أوليفر جلاسنر سيكون المدرب الجديد.



