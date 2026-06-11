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محمود خالد

الرحيل لم يُحسم بعد .. خطوة واحدة قد تضمن بقاء لوكا مودريتش مع ميلان رغم انهيار شروطه!

انتقالات
لوكا مودريتش
ميلان

بعد فشل ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا..

مع خسارة تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ازدادت حدة التكهنات حول إمكانية رحيل الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش عن صفوف ميلان، خاصة وأن بطاقة تشامبيونزليج، كانت إحدى شروطه من أجل تجديد عقده.

صاحب الـ40 عامًا، الذي قدم موسمًا استثنائيًا مع الروسونيري، لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده الذي ينتهي في يونيو الجاري، خاصة وأنه مركز حاليًا مع منتخب بلاده، حيث يتأهب لرقصة أخيرة "متوقعة"، في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان مودريتش قد أعطى 3 شروطًا لإدارة ميلان، من أجل تجديد عقده؛ التعاقد مع صفقات رفيعة المستوى، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبقاء ماسيميليانو أليجري على مقاعد البدلاء في الموسم المُقبل.

ولم يتحقق شرطان من الثلاثة التي اشترطها مودريتش، حيث فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال، واكتفى ببطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي، كما قرر رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري، فيما أفادت تقارير بأن أوليفر جلاسنر سيكون المدرب الجديد.


  • 4 خيارات أمام مودريتش

    وفي هذا السياق، بات أمام لوكا مودريتش، أربع خيارات من أجل تحديد مصيره؛ إما البقاء في ميلان لموسم آخر، أو إنهاء مسيرته الكروية في دينامو زغرب بقيادة زورو بوبان، أو العودة إلى ريال مدريد للانضمام إلى الإدارة أو الجهاز الفني، خاصة بعدما فتح فلورنتينو بيريز، الباب أمام نجمه السابق للعودة في أي وقت.

    الخيار الرابع يتمثل في التوقف عن لعب كرة القدم، واختيار الاعتزال والاستمتاع بوقته مع عائلته، الأمر الذي يجعل جميع الخيارات متاحة أمام الكرواتي، وسط تراجع فرص بقائه مع الروسونيري، ولكنها لا تزال موجودة.

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  • cm grafica glasner 2025 26 16 9Getty Images

    حديث مع جلاسنر

    ووفقًا لما نشرته صحيفة "توتو سبورت"، فإن نجم توتنهام وريال مدريد السابق، وحامل الكرة الذهبية لعام 2018، ينتظر الحديث مع المسؤولين عن المشروع الفني الجديد، ومن بينهم المدرب المحتمل الجديد أوليفر جلاسنر، ولن يتخذ قراره إلا بعد تلك المحادثة.

    وكما حدث في العام الماضي مع تاري وأليجري، لن يطلب مودريتش أي نوع من الضمانات، فقد كان اللعب لميلان بالنسبة له حلمًا وامتيازًا، ولن يبقى إلا إذا شعر بأنه لا يزال مفيدًا، وإذا كان ميلان سيكافح حقًا للعودة إلى مجده، فهو لا يحتاج إلى المال، ولا يريد أن يخسر مكان أي شخص، فيما يريد لوكا أن يظل مصدر قوة لميلان، وليس عائقًا.

  • Modric MilanGetty Images

    ماذا قدم مودريتش مع ميلان؟

    وأثبت لوكا مودريتش، بأنه لم يفقد بريقه، بعد رحيله عن ريال مدريد، حيث كان أحد الأوراق الرابحة، بأداء ثابت ومتميز مع ميلان، وسيطرة على وسط الملعب.

    وشارك صاحب الـ40 عامًا، في 37 مباراة في جميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، حيث سجل هدفين، في شباك بولونيا وبيزا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري الإيطالي، فضلًا عن خوض مواجهتين في كأس إيطاليا، ولقاء نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

    وتعرض مودريتش لإصابة قوية بكسر في عظمة الوجنة، أجبرته على خوض المشاركات مرتديًا قناع الوجه، فيما بددت الخسارة أمام كالياري في الجولة الـ38 والأخيرة، أحلام ميلان في ضمان مكان في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان ينافس على الوصافة لفترات طويلة، ليهبط إلى المركز الخامس في نهاية الموسم، برصيد 70 نقطة، ويتأهل إلى يوروبا ليج.

    وبحسب موقع "كالتشيو إي فينانزا"، فإن راتب مودريتش الصافي في ميلان، بلغ 3.5 ملايين يورو، أي ما يعادل تكلفة إجمالية، مع احتساب المبلغ الإجمالي، قدرها 6.48 مليون يورو.