لوكا توني: "المهاجمون يجب أن يبقوا في منطقة الجزاء، لا أن يقوموا بتمرير الكرات العرضية"

لوكا توني يعطي رأيه حول الدوري الإيطالي، وبشكل خاص حول ترتيب الهدافين الذي، بعد 28 جولة، يضم لاعبًا واحدًا فقط (الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر) سجل 14 هدفًا.

قال المهاجم السابق للمنتخب الإيطالي (الذي لعب خلال مسيرته مع مودينا وإمبولي وفيورينزولا ولوديجاني وتريفيزو وفيتشنزا وبريشيا وباليرمو وفيورنتينا وبايرن ميونيخ وروما وجنوة ويوفنتوس والنصر وفيرونا وسجل أكثر من 300 هدف بين المحترفين) في بودكاست مع جيامابولو باتزيني: "أين يذهب المهاجمون الذين يذهبون إلى كل مكان ما عدا منطقة الجزاء؟ إنهم لا يذهبون إلى المنطقة، بل يتجولون. إذا كنت مهاجمًا وسطًا، فهل يمكنك الذهاب لتسديد عرضية؟ في رأيي لا، حتى لو لم أكن مدربًا في الدوري الإيطالي. إذا كنت مهاجمًا، فلن أذهب أبدًا لتسديد عرضية. سأقول: عذرًا يا سيدي، لقد أخطأنا قليلاً، ربما من الأفضل أن أبقى في منطقة الجزاء".