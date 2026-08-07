بعد القطيعة في نابولي .. لوكاكو مرشح لمزاملة صلاح في طرابزون سبور

يسعى موناكو بشكل جادّ لإتمام صفقة طموحة للتعاقد مع مهاجم نابولي روميلو لوكاكو، في ظلّ استمرار الغموض المحيط بمستقبل فولارين بالوجون.
ويسعى المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 33 عاماً إلى الرحيل عن الفريق الإيطالي عقب خلاف مع إدارة النادي هذا الصيف.
يسعى موناكو بشكل جادّ لإتمام صفقة طموحة للتعاقد مع مهاجم نابولي روميلو لوكاكو، في ظلّ استمرار الغموض المحيط بمستقبل فولارين بالوجون.
ويسعى المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 33 عاماً إلى الرحيل عن الفريق الإيطالي عقب خلاف مع إدارة النادي هذا الصيف.
يعمل موناكو بشكل جاد على إبرام صفقة لضم مهاجم نابولي لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بحسب لا جازيتا ديلو سبورت.
ويدرس نادي الدوري الفرنسي خياراته في خط الهجوم مع تزايد الغموض حول مستقبل بالوجون. فقد يرحل المهاجم عن موناكو قبل نهاية فترة الانتقالات، ما يدفع إدارة النادي إلى البحث عن بديل بارز.
وقد برز لوكاكو البالغ من العمر 33 عامًا كهدف مرموق للنادي خلال الساعات الأخيرة. ويسعى الدولي البلجيكي إلى بداية جديدة بعيدًا عن إيطاليا. ومن شأن الانتقال إلى الإمارة أن يمنح موناكو هدّافًا أثبت جدارته على أعلى المستويات.
ووفقًا للتقرير ذاته، فإن لوكاكو يعيش حاليًا في صراع مع إدارة نابولي. فقد تدهورت العلاقة بينهما، ما دفع المهاجم إلى البحث بشكل جاد عن مخرج هذا الصيف.
وقد أبدت عدة أندية حول العالم اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد السابق. غير أن اللاعب يحتفظ بأولويات واضحة بشأن وجهته المقبلة في مسيرته.
ورغم أن نادي أتلانتا الأمريكي يمتلك اهتمامًا طويل الأمد بضمه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، فإن لوكاكو لا يزال غير مقتنع بالانتقال إلى الولايات المتحدة.
يفضّل لوكاكو بوضوح الاستمرار في كرة القدم الأوروبية خلال الموسم المقبل. ويمنح هذا الموقف موناكو فرصة حقيقية لإتمام صفقة التعاقد مع المهاجم صاحب الخبرة.
والفريق الفرنسي ليس النادي الأوروبي الوحيد الذي يتابع وضعه، إذ يوجد اهتمام بالمهاجم البلجيكي أيضًا من أندية في تركيا ومنها طرابزون سبور الذي أتم لتوه صفقة انضمام محمد صلاح.
ورغم أنّ الانتقال المحتمل إلى السعودية قد يُطرح كذلك للدراسة، يبقى خيار الانضمام إلى موناكو احتمالًا واقعيًا للغاية بالنسبة للمهاجم.
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سيواصل موناكو تقييم خياراته الهجومية بينما يعمل على حسم الوضع المحيط ببالوجون. وقد تتسارع المفاوضات الجارية بشأن لوكاكو إذا تم إنهاء صفقة رحيل بالوجون.
سيدرس لوكاكو الخيارات المتاحة أمامه قبل أن يقرر وجهته المقبلة. ومع تقديم موناكو فرصة ملموسة للبقاء في أوروبا، يُتوقع حدوث تطورات بشأن مستقبل اللاعب البلجيكي خلال الأيام المقبلة.