لوكاكو، تدريبات مخصصة لاستعادة بريقه: خبر سار لنابولي وبلجيكا

ينصب تركيزه على الأسابيع المقبلة، التي ستكون حاسمة لمستقبله ومستقبل نابولي ومنتخب بلاده. يعمل روميلو لوكاكو جاهداً ليكون بطل نهاية الموسم بعد أشهر من التواجد في الخلفية، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في أغسطس الماضي وأثرت بشكل كبير على موسمه 2025-2026. منذ بضعة أسابيع، عاد البلجيكي ليكون عنصراً مهماً في الفريق الحامل للقب الدوري الإيطالي، لكنه يدرك أنه لكي يعود ليكون الخيار الأول، عليه أن يتألق من الناحية البدنية. نابولي في سباق على مقعد في دوري أبطال أوروبا ويحلم بالسكوديتو، وهو أمر صعب لكنه ممكن حسابياً، وفي يونيو ستسافر بلجيكا إلى الولايات المتحدة لتفاجئ الجميع، ولا يزال لدى لوكاكو الكثير ليقوله ويقدمه، لكن لتغيير الترتيب في تشكيلتي كونتي وغارسيا، عليه أن يكون في حالة جيدة. عليه أن يعود ليكون روميلو لوكاكو، أحد أقوى 9 لاعبين في العالم.



