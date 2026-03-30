لوكاكو: "الحقيقة هي أنني مصاب. أنا لا أتخلى عن نابولي، لكن يجب أن أكون جاهزاً صحياً بنسبة 100%"

أخيرًا، تحدث المهاجم البلجيكي لتوضيح الفوضى التي أحاطت بغيابه عن نابولي، وذلك من خلال منشور على إنستغرام كشف فيه أنه مصاب.

بعد أيام من الأحاديث والشائعات حول غياب روميلو لوكاكو عن نابولي، وما قيل عن الإنذارات النهائية والتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية، كان المهاجم البلجيكي هو من تحدث مباشرة لتوضيح موقفه. من خلال منشور على حسابه الشخصي على إنستغرام، خرج لوكاكو عن صمته وكشف عن سبب تمديد إقامته في بلجيكا.


وكشف اللاعب السابق في إنتر ميلان وروما أنه لا يشعر بخير وأنه خضع لفحوصات في بلجيكا مع أطباء ومدربين شخصيين أظهرت وجود التهاب في عضلة الورك. ومن هنا جاء قراره بالخضوع للعلاج التأهيلي في وطنه وليس في نابولي حتى يكون "جاهزاً طبياً بنسبة 100%". لكن لوكاكو أوضح أنه "لن يدير ظهره لنابولي أبداً".

  • ماذا حدث؟

    نشأت قضية لوكاكو عقب تصريحات مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا، الذي كان قد استدعى المهاجم البلجيكي في البداية، لكنه أكد لاحقاً أنه سيتم استبعاده وأنه سيعود إلى نابولي.


    "لن يشارك روميلو لوكاكو في المباريات الودية القادمة للمنتخب البلجيكي ضد الولايات المتحدة والمكسيك. سيعود لاعب نابولي إلى نابولي لتحسين لياقته البدنية".


    لكن لوكاكو لم يعد إلى نابولي، مما تسبب في فوضى حول غيابه عن كاستل فولتورنو كما كان متفقاً عليه.

  • المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مصاب"

    "كان هذا الموسم صعباً بالنسبة لي" - كتب لوكاكو - "فقد اضطررت للتعامل مع الإصابة ومع خسارة شخصية. أعلم أن هناك الكثير من الضجة حول وضعي في الأيام الأخيرة، ومن المهم توضيح الموقف برمته.


    الحقيقة هي أنني لم أكن أشعر بخير جسديًا في الأسابيع الأخيرة. خضعت لفحوصات طبية عندما كنت في بلجيكا، وتبين أن هناك التهابًا في العضلة القابضة للورك.


    وبما أن هذه هي المشكلة الثانية التي أواجهها منذ عودتي في أوائل نوفمبر، فقد اخترت إجراء إعادة التأهيل في بلجيكا".

  • "لن أتخلى عن الفريق، لكن يجب أن أكون جاهزاً بنسبة 100% من الناحية الطبية"

    "أعتقد أنكم شاهدتم المقابلة التي أجريتها في فيرونا. لن أتخلى أبدًا عن نابولي، كل ما أريده هو اللعب والفوز مع فريقي. لكن في الوقت الحالي، يجب أن أتأكد من أنني في كامل لياقتي البدنية: لم أكن كذلك مؤخرًا، وقد أثر ذلك عليّ نفسياً"

  • "سأساعد نابولي"

    "لقد كانت هذه السنة صعبة، لكنني سأنجح في النهاية وسأساعد نابولي ومنتخب بلدي على تحقيق أهدافهما. هذا هو الشيء الوحيد الذي أريده"

