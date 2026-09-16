لوكاس فاسكيز ملك "من فراغ" .. الخناق يضيق على موسى ديابي "ضحية" مدرب باير ليفركوزن أمام تسيليه!

في ليلة شهدت الظهور الثاني كأساسي للجناح الفرنسي موسى ديابي القادم من الاتحاد السعودي مع باير ليفركوزن، حصد الفريق الألماني أول ثلاث نقاط له في الدوري الأوروبي 2026-27..

ليفركوزن حقق الفوز يوم الأربعاء، أمام تسيليه السلوفيني بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

الثنائية سجلها سفيت سيسلار "بالخطأ في مرماه" وفاكوندو ميدينا، في الدقيقتين 15 و75 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد باي أرينا.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة باير ليفركوزن وتسيليه، وعلى رأسها بالطبع مشاركة موسى ديابي والظهير الإسباني لوكاس فاسكيز، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



