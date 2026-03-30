لوسي برونز، نجمة فريق "اللبوات"، تضع نصب عينيها تحدي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في محاولة لتكرار "إنجازات" فريق الرجال التابع للنادي

وفي حديثها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، أعربت برونز عن رغبتها في مساعدة تشيلسي على حصد اللقب الكبير الوحيد الذي لا يزال غائبًا عن خزانة ألقاب النادي. ورغم هيمنة النادي على الساحة المحلية، إلا أن النجاح الأوروبي يظل الهدف النهائي.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 34 عاماً: "إنه اللقب الوحيد الذي لم يتمكن النادي من تحقيقه؛ فقد وصلنا إلى النهائي، وكنا قريبين جداً في نصف النهائي، وهزمنا فرقاً كبرى في دوري أبطال أوروبا، لكننا لم نتمكن في النهاية من تجاوز الخط النهائي".

وتأمل في الارتقاء بالفريق النسائي إلى المكانة الأسطورية التي يتمتع بها نظيره الرجالي، مضيفة: "تلعب دوري أبطال أوروبا دوراً كبيراً في تاريخ الفريق الرجالي أيضاً، لذا سيكون من الرائع أن نضع أيدينا عليها أخيراً".