AFP
ترجمه
لوسي برونز "مذهولة" بآخر إنجاز لإنجلترا، حيث تفضل نجمة فريق Lionesses الفوز بالبطولات على مطاردة رقم جيل سكوت القياسي
برونز مصدوم من الرقم القياسي الذي حققته "اللبؤات"
كانت اللاعبة البالغة من العمر 34 عامًا الأكثر تميزًا في ملعب سيتي جراوند، حيث سجلت هدفًا رائعًا برأسها وأصابت القائم بضربة أخرى قبل أن تمرر الكرة إلى جورجيا ستانواي لتضاعف النتيجة.
بعد أن خاضت أول مباراة دولية لها في عام 2013، تجاوزت برونز صديقتها المقربة كارين كارني في عدد المباريات الدولية التي خاضتها، حيث بلغ عددها 145 مباراة. وهي الآن تحتل المرتبة الثالثة في سجلات التاريخ بعد فارا ويليامز وجيل سكوت، وهو إنجاز بدا مستحيلاً بالنسبة لها عندما بدأت مسيرتها بالقميص الأبيض. على الرغم من تراكم الجوائز الفردية، سارعت نجمة تشيلسي إلى الإشارة إلى أن استمراريتها مدفوعة برغبتها في تحقيق النجاح للفريق وليس السعي وراء أرقام قياسية لمن سبقوها.
وفي تعليقها على هذا الإنجاز، اعترفت برونز بأنها لم تتوقع أبدًا أن تصل إلى هذه المرتبة. وقالت بعد المباراة: "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصل إلى 100 مباراة دولية. ناهيك عن تجاوز شخصية مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، وشخصية كبرت وأنا معجبة بها، وأحد قدوتي. وأن أكون خلف جيل وفرح، زميلتي السابقتين في الفريق وشخصيتين كنت أحترمهما طوال مسيرتي. إن مجرد وجودي بينهما أمر مذهل بالنسبة لي".
- Getty Images Sport
السعي وراء المجد عبر الأرقام القياسية
تحولت المحادثة بشكل طبيعي إلى ما إذا كانت برونز تضع نصب عينيها الرقم القياسي الذي سجلته سكوت بـ 161 مباراة دولية. لكن نجمة تشيلسي سرعان ما رفضت فكرة أنها تلعب من أجل إحصائياتها الشخصية، وضحكت على الاقتراح بأن الرقم القياسي هو دافعها الأساسي. بالنسبة لبرونز، لا يزال التركيز منصبًا على إضافة المزيد من الألقاب إلى خزانة الجوائز بدلاً من حساب عدد المباريات التي خاضتها.
عندما سُئلت عما إذا كانت ستسعى لتحطيم رقم جيل سكوت البالغ 161 مباراة دولية، ضحكت قائلة: "لا، لم يكن ذلك هدفي أبدًا. لم يكن هدفي مجرد تحقيق أكبر عدد من المباريات الدولية. أريد فقط الفوز بالألقاب مع إنجلترا. الهدف الآن هو الذهاب إلى كأس العالم وبذل قصارى جهدنا للفوز بها". كانت هذه العقلية التي تضع الفريق في المقام الأول سمة مميزة في مسيرتها، حيث فازت بالعديد من ألقاب الدوري وكأس دوري أبطال أوروبا على مستوى الأندية إلى جانب نجاحها في يورو 2022.
مواجهة الإصابة
على الرغم من أدائها المؤثر ضد أيسلندا، والذي تضمن تسجيلها لهدفها الدولي الثاني والعشرين، كشفت برونز أنها لا تزال في طريقها إلى الشفاء التام. تعمل المدافعة على الحفاظ على لياقتها البدنية بعناية بعد تعرضها لكسر في الساق خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2025، مما يثبت مرة أخرى قدرتها على التحمل البدني. وأشادت بفريقها الطبي لدعمه لها في العودة إلى الملاعب بينما تعمل على استعادة لياقتها البدنية القصوى.
وأوضحت برونز: "ربما لست في أفضل حالاتي البدنية، ولكن هذا شيء ما زلت أعمل عليه. من الواضح أن العودة من الكسر الذي تعرضت له في الصيف كانت صعبة. إنها إصابة ليس من السهل التعافي منها. ولكن نعم، أنا أتعامل مع كل مباراة على حدة، ولدي تواصل جيد مع مدربيّ وفريقي الطبي، وأحب دائمًا العمل الجاد. أنا لا أستهين أبدًا بأي حصة تدريبية، وأعتقد أن الفتيات سيخبرنك بذلك. كل من يتدرب معي يعرف أنني أبذل 100٪ من جهودي كل يوم. أقوم بتمارين إضافية في صالة الألعاب الرياضية - أنا أحب لعب كرة القدم وأحب تمثيل بلدي. لدي أيضًا جراح ركبة جيد جدًا، أندي ويليامز، الذي ساعدني على الاستمرار. لم يكن الأمر سهلاً دائمًا، لكنني أحبه تمامًا، وأنا أدفع نفسي كل يوم لأكون أفضل ما يمكنني".
- Getty Images
البناء من أجل المستقبل
بينما تتطلع "اللبوات" إلى دورة كأس العالم المقبلة، تدرك برونز أن هناك مواهب تتنافس على مكان في التشكيلة الأساسية لسارينا ويجمان. ورغم أنها لا تزال الخيار الأول، إلا أنها سلطت الضوء على تنوع المواهب والجودة داخل الفريق، مشيرة إلى قائدة مانشستر يونايتد مايا لو تيسييه كبديلة قادرة في مركزها. وتؤكد برونز أنها سعيدة بقيادة الجيل القادم طالما أنها تقدم أداءً جيدًا.
وفي معرض حديثها عن عمق الفريق، أضافت: "لدينا الكثير من اللاعبات الجيدات. مايا قدمت أداءً رائعًا هناك، أعلم أن هذا ليس مركزها، لكنها لا تزال تلعب بشكل جيد للغاية هناك. لدينا لاعبات جيدات في جميع أنحاء الملعب. لا يهم حقًا عمرك أو عدد المباريات الدولية التي خضتها، سواء كنت كبيرة أو صغيرة. أنا سعيدة فقط بمواصلة تقديم أفضل ما لدي، وإذا كنت جيدة بما يكفي للعب مع إنجلترا واختارتني سارينا، فسأكون جاهزة".
