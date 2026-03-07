كانت اللاعبة البالغة من العمر 34 عامًا الأكثر تميزًا في ملعب سيتي جراوند، حيث سجلت هدفًا رائعًا برأسها وأصابت القائم بضربة أخرى قبل أن تمرر الكرة إلى جورجيا ستانواي لتضاعف النتيجة.

بعد أن خاضت أول مباراة دولية لها في عام 2013، تجاوزت برونز صديقتها المقربة كارين كارني في عدد المباريات الدولية التي خاضتها، حيث بلغ عددها 145 مباراة. وهي الآن تحتل المرتبة الثالثة في سجلات التاريخ بعد فارا ويليامز وجيل سكوت، وهو إنجاز بدا مستحيلاً بالنسبة لها عندما بدأت مسيرتها بالقميص الأبيض. على الرغم من تراكم الجوائز الفردية، سارعت نجمة تشيلسي إلى الإشارة إلى أن استمراريتها مدفوعة برغبتها في تحقيق النجاح للفريق وليس السعي وراء أرقام قياسية لمن سبقوها.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، اعترفت برونز بأنها لم تتوقع أبدًا أن تصل إلى هذه المرتبة. وقالت بعد المباراة: "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصل إلى 100 مباراة دولية. ناهيك عن تجاوز شخصية مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، وشخصية كبرت وأنا معجبة بها، وأحد قدوتي. وأن أكون خلف جيل وفرح، زميلتي السابقتين في الفريق وشخصيتين كنت أحترمهما طوال مسيرتي. إن مجرد وجودي بينهما أمر مذهل بالنسبة لي".