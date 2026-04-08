لوت ووبن-موي ليست مجرد لاعبة احتياطية: مدافعة أرسنال تستحق مكانها في التشكيلة الأساسية لمنتخب «الليونيس»

تعتبر ويليامسون قائدة منتخب إنجلترا بأكمله، ولا سيما خط الدفاع، وتدخل هذه الفترة الدولية بعد أن غابت عن آخر خمس مباريات لأرسنال. وبعد غيابها عن آخر مباراة للغانرز، وهي الهزيمة المفاجئة أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، صرحت المدربة رينيه سليجرز للصحفيين قائلة: «سنجري محادثة مع الاتحاد الإنجليزي الآن، بعد المباراة، لوضع خطة بشأن ليا».

ورغم أن ذلك قد يعني أن المدافعة ستتوجه إلى معسكر منتخبها، إلا أنه يضع مشاركتها في المباراة الأولى، ضد إسبانيا يوم الثلاثاء، موضع شك حقيقي.

لا يوجد هجوم أكثر رعباً في القارة من هجوم "لا روخا". سجلت بطلة العالم أهدافاً أكثر من أي فريق آخر في يورو 2025 قبل أن تتغلب على السويد وألمانيا لترفع لقب دوري الأمم مرة أخرى بعد بضعة أشهر، متغلبًة على اثنين من نخبة أوروبا بنتيجة إجمالية 5-0 و3-0 على التوالي. وكالعادة، سيتطلب الأمر جهداً جباراً من إنجلترا لإيقاف ذلك.

لحسن الحظ، لا تعاني مدربة "الليونيس" سارينا ويجمان من نقص في الخيارات القوية عندما يتعلق الأمر باستبدال ويليامسون. يمكن القول إن مركز قلب الدفاع هو أقوى مركز في إنجلترا، مع وجود أليكس غرينوود وجيس كارتر وإسمي مورغان ومايا لو تيسييه ضمن اللاعبات المستدعيات. لكن إحدى زميلات ويليامسون في أرسنال هي التي تستحق فرصة للتألق في غيابها، بعد أن فعلت ذلك بالضبط على مستوى النادي في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

لم تكن فرص اللعب أساسية مع منتخب إنجلترا سهلة المنال دائمًا بالنسبة إلى لوت ووبين-موي، لكنها قدمت ما يكفي لتستحق فرصة عندما تستضيف إنجلترا إسبانيا.