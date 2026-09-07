تعافى أرسنال من بداية كارثية ليحقق فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1 على تشيلسي في ديربي لندني لاهث الأنفاس ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وجد الجانرز أنفسهم متأخرين في النتيجة خلال أقل من دقيقتين على أرضية ملعب الإمارات.

وصعق روجرز، لاعب تشيلسي، الجماهير صاحبة الأرض بتسديدة هوائية رائعة افتتح بها التسجيل. واستغل الضيوف فشل دفاع أرسنال في التشتيت السليم لركلة حرة نفذها قائد تشيلسي رييس جيمس، لتصل الكرة الطائشة في النهاية بشكل مثالي إلى روجرز على حدود منطقة الجزاء. وعلى الرغم من عدم تسديده للكرة بشكل مثالي، إلا أن اللاعب الذي بلغت قيمته 117 مليون جنيه إسترليني شاهد تسديدته تسكن الشباك السفلية لمرمى الحارس دافيد رايا.