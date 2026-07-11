لن يغادر "ريد بول" .. تفاصيل اجتماع الأربع ساعات بين كلوب والاتحاد الألماني

كما أبدى هانز يواكين فاتزكي، المسؤول في اتحاد الكرة ورئيس بوروسيا دورتموند تفاؤله. وقال رئيس نادي بوروسيا دورتموند، وهو صديق مقرب من كلوب منذ الأيام الناجحة التي قضياها معًا: «أعلم أن يورجن يحب ألمانيا».

وسيعمل المدرب المرشح لتولي منصب مدرب المنتخب الألماني، حتى نهاية كأس العالم التي ستُختتم بالمباراة النهائية في 19 يوليو، كخبير في قناة «ماجنتا تي في» من موقع الحدث. كما أبدى هو أيضًا استعدادًا واضحًا للانضمام إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، مشيرًا إلى أن الوقت ليس مثاليًا، لكنه لم يكن أفضل من أي وقت مضى.

وكان كلوب قد تحدث هاتفياً مع فولر من قبل، حيث سيبقى المدير الرياضي في منصبه ويرغب في العمل مع كلوب.

وكان يوليان ناجلسمان قد استقال من منصب مدرب المنتخب الألماني بعد الخروج المخزي للمنتخب من كأس العالم على يد باراجواي (3-4 بركلات الترجيح). وستكون المباراة الدولية الأولى لخليفته في 24 سبتمبر في دوري الأمم في أمستردام ضد هولندا.