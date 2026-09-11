Getty Images Sport
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لن يعود إلى إنجلترا.. راتب مغري يربط بيلينجهام بعقد جديد مع ريال مدريد!
ريال مدريد يفتح مباحثات تجديد العقد مع بيلينجهام
بدأ ريال مدريد مفاوضات بشأن عقد جديد لبيلينجهام، ولا ينوي النادي الانتظار حتى انتهاء عقده الحالي، الذي يمتد حتى عام 2029، قبل التحرك.
وبحسب تقرير لماتيو موريتو، يعتزم العملاق الإسباني وضع لاعب الوسط على الشريحة نفسها من الرواتب التي يحصل عليها فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي. وسيعادل التجديد المخطط له التمديد الأخير الذي حصل عليه البرازيلي، ليصبح راتبه 48 مليون يورو في الموسم. ولا يرغب النادي في أن يتقاضى أهم لاعبيه الشباب أجوراً قديمة بينما يتمتع آخرون برواتب من أعلى الشرائح.
- Getty Images Sport
بيلينجهام يستعيد أفضل مستوياته
قدّم بيلينجهام انطلاقة مذهلة في الموسم الحالي تحت قيادة جوزيه مورينيو، حيث سجّل هدفين وصنع ثلاثة أهداف في أربع مباريات بالليجا. وتُمثّل هذه الفترة من الأداء المميز عودة قوية بعد موسم صعب سابق تراجعت فيه مساهماته إلى ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة في 40 مباراة بجميع المسابقات.
ويستعيد الدولي الإنجليزي الآن الأرقام المبهرة التي حققها في موسمه الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حين سجّل 15 هدفًا وصنع 15 هدفًا في 58 مباراة، ليطمئن إدارة مدريد إلى أنه يبقى محورًا أساسيًا في مشروعهم طويل الأمد.
اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز
يعكف ممثلو بيلينجهام بالفعل على إجراء محادثات مع النادي لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، مدفوعين بالاهتمام المتزايد من الدوري الإنجليزي والرغبة في التحصّن ضد أي محاولات لضمّه في عام 2027.
وبعيداً عن كون ذلك مؤشراً على رغبة لاعب الوسط في الرحيل، فإن الخطوة تعكس إصرار ريال مدريد على مكافأته على أدائه الرائع وتأمين مستقبله.
ويبدي العملاق الإسباني استعداده لضمّه إلى شريحة أعلى الرواتب لديه براتب قدره 48 مليون يورو في الموسم، إلى جانب كيليان مبابي. وقدّم موريتو تحديثاً مشجّعاً بشأن المحادثات الجارية، قائلاً: "هناك تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق قريباً."
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك للاعب خط الوسط؟
ومع تقدُّم المفاوضات بشكل سلس، يشعر ريال مدريد بالثقة في حسم التمديد بسرعة. وسيوجِّه بيلينجهام الآن كامل تركيزه نحو الأمور داخل الملعب تحت قيادة مورينيو، عازمًا على قيادة فريقه نحو الألقاب المحلية والقارية. وسيضع تثبيت التزامه حتى عام 2031 حدًّا فعليًّا لأي حديث مبكر عن العودة إلى كرة القدم الإنجليزية.
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