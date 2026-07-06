لن يصلا إلى هذا السن.. ميلا يؤكد: تحطيم ميسي ورونالدو لرقمي لن يحزنني!

أعرب الوجه الأيقوني لمسيرة الكاميرون في كأس العالم 1990 عن إعجابه الشديد بالطريقة التي حافظ بها رونالدو (41 عامًا) وميسي (39 عامًا) على مستواهما المتميز رغم تقدمهما في السن.

لا يزال ميلا أكبر لاعب يسجل هدفاً في كأس العالم على الإطلاق، وهو الرقم القياسي الذي سجله في سن 42 عاماً و39 يوماً ضد روسيا عام 1994، لكنه سعيد للغاية برؤية النجمين يتنافسان على مكانه في سجلات التاريخ، حتى لو كان ذلك يعني بقاءهما في الملاعب للعب في نسخة عام 2030.

وقال ميلا لصحيفة «أ بولا»: «أعتقد أن ما يواصلان فعله أمر رائع. أقول: تحية لك يا ميسي، تحية لك يا رونالدو! أسمع الناس يقولون إنهما لم يعودا يركضان. اللاعب الذي لا يركض ويواصل تسجيل الأهداف يستحق المزيد من الثناء. ما يثير إعجابي هو رؤيتهما يواصلان لعب دور حاسم. هذا ليس في متناول الجميع. إذا شعر اللاعب بالقوة واللياقة البدنية، فعليه أن يواصل اللعب. العمر لا يهم كثيرًا، طالما أنه يثبت أنه لا يزال قادرًا. وهما يفعلان ذلك."