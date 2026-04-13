Goal.com
مباشر
Maurice Johnston Rangers 1990
Nino Duit

ترجمه

"لن يتجاوزوا هذا الأمر أبدًا": أكثر صفقات الانتقالات إثارةً في تاريخ كرة القدم الاسكتلندية

الدوري الإسكتلندي الممتاز
فقرات ومقالات
رينجرز

على مدى عقود، لم يوقع نادي رينجرز FC من غلاسكو مع أي لاعب كاثوليكي، إلى أن أحدث انتقال مثير تغييرات كبيرة — لكن ليس كل شيء.

نُشر هذا المقال لأول مرة في مايو 2022، وتم تحديثه بمناسبة عيد ميلاد مو جونستون الثالث والستين هذا الاثنين.

ولد مو جونستون في عائلة كاثوليكية في غلاسكو، وبطبيعة الحال كان يشجع نادي سيلتيك لكرة القدم في طفولته. ففي اسكتلندا، يعتمد الانتماء للنادي على المذهب الديني. وفي عام 1984، وقع المهاجم الشاب في المنتخب الوطني عقدًا مع ناديه المفضل، وتحول من مشجع إلى لاعب. حلم العمر!

  • في صفوف سلتيك، كان جونستون يسجل هدفاً في كل مباراة تقريباً. فاز بالبطولة وكأس الاتحاد، لكن الأمر لم يقتصر على ذلك: فقد أصبح بطلاً. بعد أن حصل جونستون على بطاقة حمراء في مباراة «أولد فيرم» ضد فريق رينجرز البروتستانتي، قام بعمل إشارة الصليب أمام مدرجات مشجعي الفريق المنافس وهو في طريقه إلى غرفة الملابس. وأثارت هذه الحركة الاستفزازية المزيد من الحب لدى البعض، بينما زادت من كراهية الآخرين له. 

    بعد ثلاث سنوات مع سلتيك، جازف جونستون بالانتقال إلى الخارج للعب مع نادي نانت الفرنسي، لكنه أراد العودة إلى وطنه في عام 1989: ووفقاً لتقاليده، وقع أولاً مع سلتيك مرة أخرى، قبل أن ينتقل بشكل مفاجئ تماماً إلى الغريم الكبير بعد تغيير مذهل في رأيه. في الواقع، تعاقد رينجرز مع لاعب كاثوليكي، وبذلك خرقوا قانونه غير المكتوب الذي ساد لعقود. ولكنه لم يكن كاثوليكيًا عاديًا: بل كان نجمًا في فريق سيلتيك له ماضي حافل. 

    يقول داني غرانت من مدونة رينجرز "إيبروكس نويس" لـ SPOX: "في غلاسكو، كان هذا الانتقال حدثًا أكبر من سقوط جدار برلين في نفس العام"، وكان عمره آنذاك عشر سنوات. بمناسبة الذكرى الثلاثين للانتقال، كتبت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية: "لم يكن مجرد انتقال هز أركان كرة القدم الاسكتلندية. بل كان أيضًا أحد أهم اللحظات في تاريخ هذا البلد".

  • نشأة الصراع الديني في اسكتلندا

    لفهم أبعاد هذه الصفقة، لا بد من فهم البلد وناديي كرة القدم الرئيسيين فيه وعلاقتهما بالدين. كانت اسكتلندا في البداية كاثوليكية، قبل أن تتحول إلى البروتستانتية في أعقاب حركة الإصلاح في القرن السادس عشر. على عكس جزيرة أيرلندا المجاورة. عندما اندلعت مجاعة هناك في منتصف القرن التاسع عشر، تدفق آلاف الكاثوليك إلى اسكتلندا، حيث تنافسوا منذ ذلك الحين مع البروتستانت المحليين على العمل والمسكن.

    لكن المجموعتين العرقيتين لم تكن تفصل بينهما الآراء الدينية فحسب، بل السياسية أيضًا: فبينما يدافع أحدهما عن جمهورية أيرلندا المستقلة، يؤيد الآخر الملكية والمملكة المتحدة. وبالاقتران مع العديد من العوامل الأخرى، أدت هذه الظروف إلى درجة كبيرة من الكراهية المتبادلة.

    وسرعان ما انعكست المنافسة بين الطائفتين على ملاعب كرة القدم: فهناك فريق سيلتيك، الذي نشأ من كنيسة سانت ماري الكاثوليكية، وهناك فريق رينجرز، الذي أسسه طلاب بروتستانتيون. ويمكن معرفة إلى أي جانب ينحاز كل نادٍ من خلال مشجعيه في كل مباراة: فهنا ترفرف الأعلام الأيرلندية، وهناك ترفرف أعلام الاتحاد.

  • نادي رينجرز والقانون غير المكتوب

    لكن سرعان ما اختلف الناديان في تعاملهما مع الدين. فقد كان نادي «سلتيك» الكاثوليكي مفتوحًا للجميع منذ الأزل، بل إن بعضًا من أعظم أساطير النادي هم من البروتستانت. مثل المدرب «جوك ستاين»، الذي قاد «سلتيك» إلى الفوز المثير بكأس أبطال أوروبا عام 1967. وعندما سُئل عما إذا كان سيختار اللاعب الكاثوليكي أو البروتستانتي في حال وجود لاعبين متساويين في المستوى، أجاب ستاين: "البروتستانتي، لأنني أعلم أن رينجرز لن يقبلوا بالكاثوليكي على أي حال".

    في نادي رينجرز، ترسخ خلال عشرينيات القرن الماضي قانون غير مكتوب يقضي بعدم التعاقد مع لاعبين كاثوليكيين. ويعزى هذا الشرط إلى المسؤولين واللاعبين الذين كانوا ينتمون في ذلك الوقت إلى "أوردر أورانج" (Orangist Order). وقد سُميت هذه الجمعية البروتستانتية المتطرفة على اسم فيلهلم الثالث ملك أورانج، الذي هزم في أيرلندا جيش الملك الكاثوليكي جيمس الثاني.

    على الرغم من هذا القانون غير المكتوب، لعب بعض الكاثوليك مع فريق رينجرز، لكنهم اضطروا إلى إخفاء ديانتهم. على سبيل المثال، لم يعترف المهاجم الجنوب أفريقي دون كيتشنبراند بكونه كاثوليكياً إلا بعد سنوات من رحيله: "لم أستطع الاعتراف بذلك في ذلك الوقت. كنت سأدمر حياتي الرائعة."

    منذ سبعينيات القرن الماضي، ازدادت الضغوط السياسية والإعلامية على فريق رينجرز لتخفيف قواعده. كما ترددت شائعات عن تحقيقات من قبل الفيفا بسبب مزاعم بالتمييز. أعلن مسؤولو رينجرز مرارًا وتكرارًا عن التعاقد مع لاعبين كاثوليكيين، واختاروا في النهاية الطريقة الأكثر إثارة لإعلان ذلك.

  • Mo Johnston In ActionGetty Images Sport

    العودة المفترضة لمو جونستون إلى نادي سيلتيك

    كان مو جونستون قد غادر نادي سلتيك عام 1987 في جو ودي: فلم يكن النادي قادراً على دفع الرواتب التي عرضتها الأندية الأخرى، كما أنه لم يكن راغباً في ذلك، ولذلك أبدى المشجعون تفهماً لانتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً آنذاك إلى نادي نانت مقابل راتب مغري. لكن عندما سعى جونستون للعودة إلى وطنه بعد عامين بصفته المهاجم الأساسي للمنتخب الاسكتلندي، لم يكن هناك سوى وجهة واحدة يمكن أن يقصدها.

    في 12 مايو 1989، أعلن سلتيك، كما كان متوقعًا تقريبًا، عن التعاقد مع جونستون. اتفق الناديان على قيمة انتقال قدرها 1.2 مليون جنيه إسترليني، تم تحويل 400 ألف منها بالفعل إلى نانت. ورداً على الشائعات حول اهتمام مانشستر يونايتد به، قال جونستون: "لا يوجد نادٍ بريطاني آخر يمكنني اللعب له سوى سلتيك."

    في اليوم التالي، سافر جونستون مع زملائه المستقبليين المفترضين في حافلة الفريق إلى المباراة الأخيرة في الدوري. وبعد أسبوع، تابع أيضًا نهائي الكأس في الملعب. فاز سلتيك على غريمه اللدود، الذي كان قد حسم بالفعل كأس الدوري ولقب البطولة في ذلك الموسم. في غلاسكو، كانت موازين القوى تتغير: كان لقب عام 1989 بداية لسلسلة من الألقاب استمرت تسع سنوات لفريق رينجرز.

  • جعل غرايم سونيس المستحيل ممكنًا

    لم يكن سيلتيك في وضع أسوأ من منافسه المحلي على الصعيد الرياضي فحسب، بل على الصعيد المالي أيضًا. وكان الوضع سيئًا لدرجة أن النادي واجه على ما يبدو صعوبات في توفير المبلغ المستحق لصفقة انتقال جونستون. عندما علم مدرب رينجرز غرايم سونيس بهذه التعقيدات، خطرت له فكرة غير متوقعة. هو نفسه لم يكن يهتم بقانون رينجرز غير المكتوب: فزوجته كاثوليكية، وأطفاله معمدون ككاثوليك. قال سونيس: "ربما كنت ساذجًا، لكن الدين لم يكن أبدًا موضوعًا بالنسبة لي".

    بالإشارة إلى آفاق رياضية أفضل وراتب أعلى، أقنع سونيس جونستون بتغيير رأيه، وكان الاثنان يعرفان بعضهما من خلال اللعب معاً في المنتخب الاسكتلندي. وعلى الرغم من الشكوك في البداية، وافق مسؤولو رينجرز في النهاية على الخطة. كتب سونيس في سيرته الذاتية: "كان هناك معارضة داخل النادي، وكان بعض المديرين يخشون أن يغادرنا المشجعون بأعداد كبيرة". "لكنني جادلت بأنه سيكسب تأييد الغالبية العظمى من المشجعين بأهدافه."

    في الواقع، كان سونيس قد حرص على أن يكون جونستون مستعدًا لخيانة ناديه المفضل. وأن يكون مسؤولو رينجرز مستعدين لخرق قانونهم غير المكتوب الذي ساد لعقود. لكن كانت هناك مشكلة أخرى: سلتيك وعقده مع نانت. تدخلت الفيفا وقررت أن جونستون لاعب في سلتيك - شريطة تحويل المبلغ المستحق.

    يُقال إن مدرب سلتيك بيلي ماكنيل ضغط من أجل الحصول على الدفعة، فقط لكي لا يشرك جونستون أبدًا كعقاب له على خيانته الفظيعة. لكن النادي قرر عدم الدفع، واسترد المبلغ الذي تم تحويله بالفعل والبالغ 400 ألف جنيه إسترليني، مما سمح بانتقال جونستون إلى رينجرز. حصل اللاعب على راتب أعلى، بينما حصل نانت على مبلغ انتقال أعلى بلغ الآن 1.5 مليون جنيه إسترليني.

  • أثار انتقال مو جونستون حالة طوارئ

    لم يكن الجمهور على علم بأي من هذه الأحداث المذهلة: فحتى 10 يوليو 1989، كان من المسلّم به عمومًا أن جونستون سيلعب مع سلتيك في الموسم التالي. وبعد شهرين بالضبط تقريبًا من الإعلان عن عودته إلى سلتيك، قدمه فريق رينجرز في ذلك اليوم التاريخي كلاعب جديد.

    "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى رينجرز. أنا معجب بغرايم سونيس وأشعر أنني أنتقل إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا، وربما أكبرها على الإطلاق"، قال جونستون وهو يبتسم من وراء ربطة عنق رينجرز ذات الألوان الأزرق والأبيض والأحمر. وأوضح سونيس: "كنت سأكون أحمقًا تمامًا لو لم أحاول ضم مو. لقد قلت منذ البداية أنني لا علاقة لي بالطائفية".

    وبمجرد أن انتهى من كلامه، اندلعت حالة من الفوضى في غلاسكو. أمام ملعب رينجرز، إيبروكس بارك، وضع المشجعون أكاليل من الزهور كُتب عليها "نهاية 116 عامًا من التقاليد"، بينما أحرق آخرون تذاكرهم الموسمية وأوشحتهم وهم يذرفون الدموع. وتحدث الأمين العام لاتحاد المشجعين ديفيد ميلر عن "يوم حزين لرينجرز" وقال: "لا أريد أن أرى أي شخص كاثوليكي روماني في إيبروكس." وفي الوقت نفسه، سارع مشجعو سلتيك في الجانب الآخر من المدينة إلى تسجيل "نادي مشجعي سلتيك نكره مو جونستون" رسمياً.

  • Rangers v Aberdeen - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    رينجرز ضد جونستون: إصبع وسط ومضايقات من مسؤول المعدات

    يبدو أن الغضب الأخضر والأبيض كان أكبر وأطول أمداً من الغضب الأزرق والأبيض والأحمر. فإلى جانب الخيانة، أضيفت حقيقة أن الفريق قد تعرض للإهانة على يد منافسه. يقول المدون غرانت: «بالطبع لم يتقبل مشجعو رينجرز هذا الانتقال». «لكنه في الوقت نفسه كان بمثابة إهانة كبيرة لمشجعي سيلتيك. لن يتجاوزوا هذا الأمر أبداً».

    من الناحية الرياضية، كان الانتقال مجديًا لرينجرز: فقد قاد جونستون فريقه الجديد إلى الفوز بلقبين في غضون عامين. لكن المهاجم كان قد استرضى العديد من المشجعين، وخاصة المسؤول عن المعدات جيمي بيل، بعد بضعة أشهر فقط بهدف الفوز المتأخر في مباراة أولد فيرم. ومنذ ذلك الحين فقط، أصبح بيل يجهز قميص جونستون في غرفة الملابس ويزوده بألواح الشوكولاتة مثل بقية اللاعبين.

    توفي بيل، أيقونة النادي، عن عمر 69 عامًا، وأقيمت دقيقة صمت تكريمًا له في مباراة الإياب من نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022 ضد آر بي لايبزيغ. منذ جونستون، أصبح على المسؤول عن المعدات أن يجهز القمصان بانتظام للاعبين من الديانة الأخرى. خاصة منذ تدفق اللاعبين الأجانب في أعقاب حكم بوسمان، أصبح وجود الكاثوليك في رينجرز أمرًا عاديًا.

    لكن المضايقات استمرت: فقد أفاد الإيطالي جينارو جاتوزو (الذي لعب مع رينجرز في موسم 1997/98) أنه كان عليه خلع قلادة الصليب التي يرتديها في غرفة الملابس. ولم يسمح النادي للاعبين بالصليب علنًا إلا في عام 1998 (ولكن من فضلكم ليس أمام مشجعيكم). وفي العام التالي، أصبح الإيطالي لورينزو أموروسو أول قائد كاثوليكي للنادي.

  • رينجرز والدين: الوضع الحالي

    ورغم أن الفريق أصبح أكثر تنوعًا من الناحية الدينية، إلا أن جماهير رينجرز ظلت بطبيعة الحال بروتستانتية وتفخر بذلك. وعلى الرغم من المبادرات التي أطلقها خصما «أولد فيرم»، لا تزال الأناشيد المليئة بالكراهية ضد الديانة الأخرى تتردد في ملاعبهما حتى يومنا هذا. وقد عاقبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) فريق رينجرز على ذلك في العديد من مباريات كأس أوروبا، مثل أعوام 2006 و2007 و2011 و2019.

    "لا تُغنى هذه الأغاني بهدف الإهانة أو لأسباب دينية، بل لتشجيع النادي الخاص"، كما يفترض المدون غرانت. لطالما اعتُبر كره المذهب الآخر مرادفاً لدعم المذهب الخاص (وبالتالي دعم النادي الخاص أيضاً). في ظل هذه الخلفية، تم تأليف الأغاني منذ عقود. ومن الواضح أن التخلي عن هذه التقاليد أمر صعب.

    "لا يزال هناك طائفية في غلاسكو، لكنها ليست سيئة كما كانت في الماضي"، يقول غرانت، الذي يعتبر أن "مفهوم الدين عفا عليه الزمن". ولا يهم غرانت على الإطلاق أن الكاثوليك يلعبون منذ فترة طويلة أدوارًا مهمة في فريقه: "يمكن أن يكونوا عازفي ساكسفون أعورين ومثليين، طالما أنهم يجيدون لعب كرة القدم."

الدوري الإسكتلندي الممتاز
رينجرز crest
رينجرز
رينجرز
ماذرويل crest
ماذرويل
MOT