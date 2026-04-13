"لن يتجاوزوا هذا الأمر أبدًا": أكثر صفقات الانتقالات إثارةً في تاريخ كرة القدم الاسكتلندية

في صفوف سلتيك، كان جونستون يسجل هدفاً في كل مباراة تقريباً. فاز بالبطولة وكأس الاتحاد، لكن الأمر لم يقتصر على ذلك: فقد أصبح بطلاً. بعد أن حصل جونستون على بطاقة حمراء في مباراة «أولد فيرم» ضد فريق رينجرز البروتستانتي، قام بعمل إشارة الصليب أمام مدرجات مشجعي الفريق المنافس وهو في طريقه إلى غرفة الملابس. وأثارت هذه الحركة الاستفزازية المزيد من الحب لدى البعض، بينما زادت من كراهية الآخرين له.

بعد ثلاث سنوات مع سلتيك، جازف جونستون بالانتقال إلى الخارج للعب مع نادي نانت الفرنسي، لكنه أراد العودة إلى وطنه في عام 1989: ووفقاً لتقاليده، وقع أولاً مع سلتيك مرة أخرى، قبل أن ينتقل بشكل مفاجئ تماماً إلى الغريم الكبير بعد تغيير مذهل في رأيه. في الواقع، تعاقد رينجرز مع لاعب كاثوليكي، وبذلك خرقوا قانونه غير المكتوب الذي ساد لعقود. ولكنه لم يكن كاثوليكيًا عاديًا: بل كان نجمًا في فريق سيلتيك له ماضي حافل.

يقول داني غرانت من مدونة رينجرز "إيبروكس نويس" لـ SPOX: "في غلاسكو، كان هذا الانتقال حدثًا أكبر من سقوط جدار برلين في نفس العام"، وكان عمره آنذاك عشر سنوات. بمناسبة الذكرى الثلاثين للانتقال، كتبت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية: "لم يكن مجرد انتقال هز أركان كرة القدم الاسكتلندية. بل كان أيضًا أحد أهم اللحظات في تاريخ هذا البلد".