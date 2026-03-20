دافع المدير الرياضي كريستوف فرويند عن نادي بايرن ميونيخ في مواجهة الانتقادات الموجهة إليه بسبب انتقاده للحكم عقب التعادل 1-1 مع باير ليفركوزن في الجولة الماضية.
"لن نسمح لأحد بأن يسكتنا!": كريستوف فرويند يدافع عن انتقادات بايرن ميونيخ الحادة للحكم
"شهدت مباراة ليفركوزن الكثير من المشاعر والعديد من القرارات المثيرة للجدل. لقد شعرنا بالغضب وأعربنا عن ذلك صراحةً. هذا حقنا، والفرق الأخرى تفعل ذلك أيضًا. سيواصل بايرن ميونيخ التعبير عن رأيه في المستقبل. نحن كبايرن ميونيخ سنعبر دائمًا عن رأينا ولن نسمح لأحد بأن يمنعنا من التحدث"، قال النمساوي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة السبت في الدوري الألماني ضد يونيون برلين (15:30).
لم تسر المباراة ضد ليفركوزن على ما يرام، حيث أثارت حالتان على وجه الخصوص استياء بايرن: البطاقة الصفراء-الحمراء التي حصل عليها لويس دياز بعد ما زُعم أنه تظاهر بالسقوط داخل منطقة الجزاء، وإلغاء هدف هاري كين بسبب لمسة يد.
رد الرئيس الفخري أولي هونيس بغضب على قرارات الحكام ووصفها بأنها "أسوأ أداء لفريق تحكيم شهدته في أي مباراة بالدوري الألماني".
هورست هيلدت يدافع عن الحكام: "مهمتهم ليست سهلة"
قبل مباراة السبت، دافع المدير التنفيذي لنادي يونيون برلين، هورست هيلدت، عن الحكام وحذر قائلاً: "مهمتهم ليست سهلة. لأن كل موقف، بطبيعة الحال، يخضع لمراقبة دقيقة ومتابعة مستمرة. وهذا أمر غير مقبول". ورد فرويند بهدوء على هذه المخاوف، وأوضَح أن نادي بايرن ميونيخ لا يشارك في مثل هذه المخاوف.
وأوضح فرويند أن الأمر "انتهى" بالنسبة للبطل الألماني. "الحكام جزء مهم من كرة القدم. ومن المهم أيضًا حمايتهم وتمكينهم من تقديم أفضل أداء. الجميع يعلم ذلك: الأندية واللاعبون والمسؤولون والمدربون. ستكون هناك دائمًا مباريات تشهد مواقف مثيرة للجدل، وفي بعض الأحيان يكون أداء الحكم أفضل وفي أحيان أخرى أسوأ."
يسير بايرن ميونيخ بخطوات واسعة نحو لقب الدوري، ويحتل الصدارة بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، قبل ثماني جولات من نهاية الموسم.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 21 مارس
15:30
بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)
السبت، 4 أبريل
15:30
إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)