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"لن نستطيع إيقافهم وسنسمح بها بشرط".. توخيل يكشف سياسته في سوق الانتقالات خلال كأس العالم!
توخيل يتبنى موقفاً عملياً تجاه الانتقالات خلال البطولة
وقد أوضح توخيل نهج منتخب إنجلترا فيما يتعلق بعمليات الانتقالات خلال كأس العالم، مؤكدًا أنه لن يتم منع اللاعبين من إتمام انتقالاتهم إلى أندية جديدة أثناء مشاركتهم مع المنتخب. ومع ذلك، أوضح أن أي مفاوضات يجب ألا تتعارض مع الاستعدادات للمباريات.
يواجه العديد من لاعبي إنجلترا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم مع أنديتهم، ومن بينهم مورجان روجرز وإليوت أندرسون وماركوس راشفورد. وفي الوقت نفسه، يجد جون ستونز نفسه في موقف غير معتاد حيث يشارك في البطولة بصفته لاعبًا حرًا.
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توخيل يشرح القواعد المتعلقة بمفاوضات الانتقالات
بدلاً من فرض حظر صارم على مناقشات الانتقالات، اختار توخيل اتباع سياسة مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة اللاعبين وهدف إنجلترا المتمثل في تقديم أداء جيد على أرض الملعب.
وفي حديثه للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الأول في الولايات المتحدة، قال توخيل: "الأمر يتعلق بالمنطق السليم. لا أرغب في إجراء صفقات الانتقالات في اليوم السابق للمباراة، أو في يوم المباراة، هذه هي السياسة. ربما قبل يومين أيضًا، لكن لنرى.
"لكن كل شيء آخر - إذا تم بشكل خاص وفعال وهادئ - فإننا دائمًا سعداء بالمساعدة. من المفيد أن يكون هناك وضوح بشأن أي لاعب. إذا أتيحت لأي شخص فرصة لإتمام انتقاله إلى نادٍ آخر، فلن نقف في طريقه.
وفي معرض حديثه عن المشتتات التي تسببها تكهنات الانتقالات، قال توخيل: "سيكون ذلك مثالياً، لكن هذه ليست الحياة الواقعية. السؤال هو إلى أي مدى يجب أن نقلق. إذا طلبت من اللاعبين ألا يتعاملوا مع الأمر الآن، فستظل هواتفهم ترن بلا توقف. كيف نريد أن نتحكم في ذلك؟"
توخيل يقر بأن الشائعات المتعلقة بالانتقالات هي جزء من كرة القدم الحديثة
يعتقد توخيل أن محاولة منع أي اتصال بين اللاعبين والأندية تمامًا خلال البطولات الكبرى أمر غير واقعي. وبدلاً من ذلك، يريد أن يتمتع اللاعبون بالاستقرار الكافي للتركيز على مسؤولياتهم مع منتخب إنجلترا.
وقال: "أنا دائمًا موجود للمساعدة، ودائمًا موجود لتهدئة الأمور". "يجب أن نساعدهم في توفير بيئة خاصة بهم حيث يمكنهم التعامل مع عوامل التشتيت والانغماس في العمل والتركيز وبذل أقصى جهدهم لأداء الدور الذي حددناه لهم. أستطيع أن أرى عوامل التشتيت عندما ترغب الأندية في التعاقد معك، ويحاول المديرون الرياضيون والوكلاء والمدربون الاتصال بك هاتفيًا. هذه هي الحقيقة.
"سننصح اللاعب دائمًا باتخاذ قرار قبل بدء البطولة وفي أقرب وقت ممكن، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا بالنسبة للجميع. نحن لسنا وحدنا في هذا، هكذا تسير الأمور فحسب".
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إنجلترا توجه أنظارها إلى المباراة الودية مع نيوزيلندا
ينصب تركيز منتخب إنجلترا حالياً على مباراتي الاستعداد ضد نيوزيلندا وكوستاريكا، قبل مباراتها الافتتاحية في كأس العالم ضد كرواتيا يوم 17 يونيو. كما ستواجه إنجلترا منتخبي بنما وغانا.