أعرب ماركوس بابل، بطل أوروبا عام 1996 والمحلل التلفزيوني الحالي، عن تأييده لقيام مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان باختيار نيكولو تريسولدي ضمن تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم. وقال المدافع السابق إن المهاجم تألق مؤخرًا مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، وبذلك استحق دعوة للمشاركة في البطولة الصيف المقبل.
ترجمه
"لن تخطئ إذا قمت باختياره": ماركوس بابل يدعو إلى ضم مهاجم مفاجئ إلى تشكيلة المنتخب الألماني في كأس العالم
"لن تخطئ إذا قمت بضمه إلى الفريق. أعتقد أن يوليان ناجلسمان لا يزال يبحث عن هذا المهاجم الكلاسيكي"، قال بابل في قناة Pro7 Maxx. وأضاف أن تريسولدي من نادي بروج يتمتع بـ"تلك الحساسية التي تجعله يتوقع أين ستسقط الكرة"، مؤكداً بذلك أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يتمتع بصفات المهاجم النموذجي. "إنه بالنسبة لي المهاجم الكلاسيكي"، أضاف بابل.
وكان تريسولدي قد تألق مؤخرًا بتسجيله ثنائية في فوز منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا 3-0 على أيرلندا الشمالية في تصفيات بطولة أمم أوروبا. لكنه لم يسجل أي هدف في المباراة التي انتهت 2-0 يوم الثلاثاء في اليونان.
- Getty Images
يمكن لنيكولو تريسولدي الاختيار بين ألمانيا وإيطاليا والأرجنتين
نشأ تريسولدي في إيطاليا وانتقل إلى ألمانيا في سن الثالثة عشرة. وحصل على الجنسية الألمانية في سن الثامنة عشرة، وسرعان ما برز في صفوف المنتخبات الألمانية للشباب. وحتى الآن، كان تريسولدي قد ترك الباب مفتوحًا أمام تغيير الجنسية، وكان المنتخب الإيطالي الخيار الأرجح بالنسبة له، على الرغم من أنه كان بإمكانه أيضًا اللعب مع منتخب الأرجنتين، موطن والدته.
وبعد خروج إيطاليا من تصفيات كأس العالم أمام البوسنة، لم يعد لديه خيار المشاركة في كأس العالم في حال تلقيه دعوة للانضمام إلى المنتخب الإيطالي.
- Getty Images
المدرب الوطني ناجلسمان يعتمد على هافرتز وولتمادي وأونداف
"ليس من السهل دائمًا اتخاذ قرار"، قال رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، عندما سُئل عن وضع تريسولدي. ووصف المهاجم العالمي السابق تريسولدي بأنه "مستقبل كرة القدم الألمانية"، مؤكدًا بذلك تقديره الكبير له.
"لا أستطيع أن أقول ما إذا كان ذلك سيكفي للمشاركة في كأس العالم. فلدينا مهاجمون جيدون"، أضاف فولر.
في آخر مباراة ودية للمنتخب الألماني ضد غانا (2-1)، لعب كاي هافرتز في مركز الهجوم. أما نيك وولتمادي ودينيز أونداف فقد شاركا كلاعبين بديلين في الهجوم. ويعتبر يوليان ناجلسمان الأخير مجرد لاعب بديل، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.
إحصائيات نيكولو تريسولدي في موسم 2025/26:
الألعاب: 48 دقائق اللعب: 2626 الأهداف: 17 تمريرات حاسمة: 5