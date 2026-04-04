"لن تتمكنوا أبدًا من الفوز بأي مباراة!" - آرني سلوت ينتقد ليفربول بشدة بسبب انهياره أمام مانشستر سيتي رغم رؤيته لجوانب إيجابية في الهزيمة الساحقة بكأس الاتحاد الإنجليزي

غضب مدرب ليفربول بشدة بعد انهيار دفاعي كارثي استمر 20 دقيقة، أدى إلى استقبال فريقه لأربعة أهداف أمام مانشستر سيتي المتألق، الذي قاده إرلينغ هالاند بثلاثية، إلى جانب هدف من أنطوان سيمينيو. هذه الضربة الأخيرة تنهي فعليًا آمال ليفربول في البطولات المحلية، عقب خروجه السابق من كأس كاراباو، تاركًا «الريدز» يواجهون موسمًا يزداد قتامة، في ظل معركة شاقة لضمان حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وقال سلوت لـ"بي بي سي سبورت": "أشعر بخيبة أمل من النتيجة، وخيبة أمل من الخروج من البطولة، وخيبة أمل كبيرة من الـ20 دقيقة التي استقبلنا فيها أربعة أهداف". "بالطريقة التي دافعنا بها في تلك الفترة، لن تتمكن أبدًا من الفوز بمباراة كرة قدم. هناك العديد من النقاط المتكررة. إحداها أننا نضيع فرصنا، والأخرى أننا عمومًا لا نستقبل أهدافًا كثيرة، لكن الفرص القليلة التي نسمح بها تدخل المرمى. ربما يرجع ذلك إلى مقدار الجهد الذي نبذله. علينا تحسين الدفاع داخل منطقة الجزاء، وقد ظهر ذلك أيضًا اليوم."

على الرغم من تقييمه المتشائم، رأى المدرب بعض الجوانب الإيجابية في المباراة، مضيفًا: "أعجبني كثيرًا ما رأيته اليوم. قدمنا أداءً جيدًا للغاية سواء مع الكرة أو بدونها، وخلقنا بعض الفرص الجيدة. أبقيناهم بعيدًا عن أي خطر. حتى لحظة ركلة الجزاء تلك، كان هناك الكثير مما يعجبني. أما الـ20 دقيقة التي تلت ذلك، فبالنسبة لما يمكن أن تتوقعه من فريق ليفربول، كانت بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب دفاعيًا".