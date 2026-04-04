"لن تتمكنوا أبدًا من الفوز بأي مباراة!" - آرني سلوت ينتقد ليفربول بشدة بسبب انهياره أمام مانشستر سيتي رغم رؤيته لجوانب إيجابية في الهزيمة الساحقة بكأس الاتحاد الإنجليزي
فريق «سلوت» لا يرحم بعد الأداء الكارثي أمام «إتيهاد»
غضب مدرب ليفربول بشدة بعد انهيار دفاعي كارثي استمر 20 دقيقة، أدى إلى استقبال فريقه لأربعة أهداف أمام مانشستر سيتي المتألق، الذي قاده إرلينغ هالاند بثلاثية، إلى جانب هدف من أنطوان سيمينيو. هذه الضربة الأخيرة تنهي فعليًا آمال ليفربول في البطولات المحلية، عقب خروجه السابق من كأس كاراباو، تاركًا «الريدز» يواجهون موسمًا يزداد قتامة، في ظل معركة شاقة لضمان حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
وقال سلوت لـ"بي بي سي سبورت": "أشعر بخيبة أمل من النتيجة، وخيبة أمل من الخروج من البطولة، وخيبة أمل كبيرة من الـ20 دقيقة التي استقبلنا فيها أربعة أهداف". "بالطريقة التي دافعنا بها في تلك الفترة، لن تتمكن أبدًا من الفوز بمباراة كرة قدم. هناك العديد من النقاط المتكررة. إحداها أننا نضيع فرصنا، والأخرى أننا عمومًا لا نستقبل أهدافًا كثيرة، لكن الفرص القليلة التي نسمح بها تدخل المرمى. ربما يرجع ذلك إلى مقدار الجهد الذي نبذله. علينا تحسين الدفاع داخل منطقة الجزاء، وقد ظهر ذلك أيضًا اليوم."
على الرغم من تقييمه المتشائم، رأى المدرب بعض الجوانب الإيجابية في المباراة، مضيفًا: "أعجبني كثيرًا ما رأيته اليوم. قدمنا أداءً جيدًا للغاية سواء مع الكرة أو بدونها، وخلقنا بعض الفرص الجيدة. أبقيناهم بعيدًا عن أي خطر. حتى لحظة ركلة الجزاء تلك، كان هناك الكثير مما يعجبني. أما الـ20 دقيقة التي تلت ذلك، فبالنسبة لما يمكن أن تتوقعه من فريق ليفربول، كانت بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب دفاعيًا".
يوم ينبغي نسيانه بالنسبة لـ صلاح الذي يغادر
عاش محمد صلاح، الذي خاض مباراته الأولى منذ إعلانه عن رحيله عن ليفربول هذا الصيف، مباراة محبطة. فقد تردد المهاجم في استغلال العديد من الفرص السانحة، كما تصدى جيمس ترافورد بسهولة لركلة الجزاء التي سددها في الشوط الثاني — وهي فرصة ضائعة تذكرنا بفشله في تسجيل ركلة جزاء ضد غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة. وعلى الرغم من هذا التراجع الواضح في مستواه، رفض سلوت توجيه اللوم إلى نجمه، وركز بدلاً من ذلك على الفشل الجماعي في استغلال الفرص.
وأوضح سلوت: "لن أركز على لاعب واحد، سأركز على الفريق، وهذا ربما يلخص أداءنا اليوم، ولكن ربما أيضًا جزءًا كبيرًا من الموسم". "أعتقد أن هذه هي المرة الثانية التي يضيع فيها ركلة جزاء، كما أن دومينيك زوبوسلاي أضاع ركلة جزاء أيضاً، لذا فإن الأمر لا يقتصر على إضاعة الفرص الكبيرة فحسب، بل إننا أضعنا عدة ركلات جزاء هذا الموسم. في الشوط الأول، أتيحت فرصة لمو عندما لعبنا هجمة مرتدة سريعة. للأسف، لم تدخل الكرة المرمى، ويجب عليك تسجيل الأهداف إذا أردت أن تحظى بفرصة للفوز بالمباراة".
تتصاعد الضغوط مع خروج الريدز من مسابقة أخرى
بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، أصبح الأمل الوحيد المتبقي لليفربول في الفوز بلقب هو دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظرهم رحلة صعبة في ربع النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان. ويدرك سلوت أن فريقه بحاجة إلى دفعة معنوية قوية إذا أراد أن ينافس نخبة الأندية الأوروبية بعد هذه الهزيمة المحلية المحبطة.
واختتم سلوت قائلاً: "هذا ما يجب على لاعبي ليفربول فعله، علينا أن نرد على هذه الهزيمة وهذا الموسم المخيب للآمال. لدينا فرصة يوم الأربعاء. لقد أظهرنا اليوم لمدة 35 دقيقة فقط أننا قادرون على المنافسة. يمكننا أن نستخلص إيجابيات من تلك الـ35 دقيقة، لكن إذا دافعنا كما فعلنا في الـ20 دقيقة التي تلت ذلك، فسنواجه مشكلة كبيرة. هذا ما يتعين علينا معالجته. اللاعبون الذين أظهروا جودة عالية في الماضي لديهم الآن فرصة رائعة لإظهار ذلك مرة أخرى أمام باريس سان جيرمان".
سلوت في مهمة انتقامية ضد باريس سان جيرمان
وفي حديثه إلى قناة TNT Sports عقب المباراة، شدد سلوت على الأهمية البالغة لدوري أبطال أوروبا، حيث تمثل المباراة المقبلة فرصة للانتقام بعد خروج «الريدز» على يد باريس سان جيرمان الموسم الماضي. وسلط سلوت الضوء على المرونة الذهنية المطلوبة للتغلب على التحديات الحالية، وقال عن أهمية دوري أبطال أوروبا في إنجاح هذا الموسم: «إنها كبيرة جدًا ومهمة جدًا، لأنه لا يتسنى لك في كل موسم أن تصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا».